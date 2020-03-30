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Melody疊戴卡地亞珠寶取悅自己　一出手逾60萬元

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▲▼Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲Melody疊戴2個卡地亞CLASH DE CARTIER系列戒指、手環。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情影響每個人的生活，「時尚媽咪」Melody鼓勵粉絲做好防疫、正面以對外，她也親自示範如何保持好心情，除了在家勤勞做美食，外出工作她不忘好好打扮取悅自己，她一身充滿春天氣息的花卉裝，指間疊戴卡地（Cartier）CLASH DE CARTIER系列戒指與手環，一出手就超過60萬元。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Melody的卡地亞CLASH DE CARTIER白K金小型款戒（左起）70,000元，玫瑰金鑲鑽戒260,000元。（圖／卡地亞提供）

Melody相當滿意當天卡地亞珠寶層疊搭配的效果，她於無名指上疊戴CLASH DE CARTIER白K金小型款戒與玫瑰金鑲鑽戒，腕上則是白Ｋ金手環，顯見她至少打包3件此系列作品，其迷人之處在於珠寶中央為巴黎飾釘，兩側為尖錐感的飾釘，看似尖銳其實觸感精緻。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲Melody同時戴上CLASH DE CARTIER白Ｋ金手環287,000元。（圖／卡地亞提供）

春季新包Melody也拎上手，曬出Burberry馬術風格的小型標誌圖案棉質帆布Peggy水桶包，其命名源自英國軍王昔日擁有的設德蘭小馬的名字，設有頂部提把與調整型肩背帶，無論拎或背都時尚。

▲▼Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲Burberry小型標誌圖案棉質帆布Peggy水桶包是Melody的新歡，48,500元。（圖／翻攝melodykliu IG）

關鍵字：

Melody, 卡地亞, Cartier, Burberry
fashion.net

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