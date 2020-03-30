名牌童裝快閃店變闇黑遊樂園　黑色旋轉木馬超好拍

▲混血童星「伊萊」池東澤搶先逛TEE by babyMADISON經典Logo T恤系列快閃店。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

微風集團旗下複合式童裝品牌babyMADISON瞄準名牌童裝T恤商機，進駐微風南山開設支線TEE by babyMADISON經典Logo T恤系列快閃店，集合GIVENCHY、MSGM、MOSCHINO、Balenciaga、GCDS、VERSACE等童裝系列的Logo T恤，同時展售德國高端嬰兒推車品牌Cybex Black Collection系列，滿足追求高端潮流的家長與小童。

▲池東澤穿GIVENCHY Kids 灰色橫幅 Logo T恤 8,980元。

展至5月31日的TEE by babyMADISON經典Logo T恤系列快閃店，由微風集團策略長廖曉喬親自設計Logo與店裝，以黑白遊樂園為設計概念，引進全台首座全黑色的旋轉木馬，打造最新拍照熱點，混血童星「伊萊」池東澤搶先逛，並親自示範潮童穿搭，少不了一件簡單又經典的Logo T恤。

▲Balenciaga Kids Logo T恤（左）6,500元，Balmain Kids Logo T恤6,550元。

▲Moschino Kids愛心熊熊T恤 3,750元，MSGM Kids彩色Logo T恤 2,750元。



主打的黑白色系名牌Logo T恤，只要搭配裙子或牛仔褲，時尚指數立刻飆升，且穿起來舒適好活動；快閃店同時精選Balmain Kids後背包、MSGM腰包、GIVENCHY Kids Logo棒球帽等配件，實用又不退流行。

▲Balmain Kids後背包（左）19,726元，GIVENCHY Kids Logo棒球帽8,450元。



▲快閃店亦有德國高端嬰兒推車品牌Cybex Black Collection系列進駐。

