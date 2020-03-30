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「昨日製鞋，今日口罩」　New Balance、NIKE宣佈加入生產線

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記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，閉店影響首當其衝，不少運動品牌仍是慷慨解囊，包括NIKE、New Balance以及美國職業棒球大聯盟球衣製造商「Fanatics」都相繼投入生產口罩的行列，援助一線抗疫數字相當可觀。

新冠疫情攀升促使全球一致抗疫，近日New Balance在官方IG發表貼文，畫面中的主角有著像鞋帶一般的綁帶與立體面罩造型， 並且寫下：「Made shoes yesterday，making mask today。（昨天製造鞋子，今天生產口罩）」宣佈位在美國麻州的製鞋工廠即將停工轉為投入生產口罩的行列，以應對當務之急。

此外，運動品牌NIKE頂著關閉北美、歐洲以及紐澳所有商店的慘重損失，18日宣佈捐出超過1500萬美元（約4億台幣）援助旗下員工第二多居住地奧勒岡州，而後執行長約翰多納霍（John Donahoe）再表示：「公司在前所未見的情況下也應變得更強壯，根據醫護人員的需求，我們正努力提供協助，包括面罩以及醫護服等用品。」

包括美國職業棒球大聯盟球衣製造商「Fanatics」也加入生產行列，包括口罩與防護衣在內，目標生產100萬個以對燃眉之急，慷慨之舉備受好評。

▲口罩 。（圖／路透）

▲NIKE加入口罩與防護衣生產線 。（圖／路透）

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關鍵字：

口罩, 新冠, 肺炎, 疫情, 武漢, 運動, NIKE, New Balance, 大聯盟, Fanatics
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