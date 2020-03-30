「昨日製鞋，今日口罩」　New Balance、NIKE宣佈加入生產線

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，閉店影響首當其衝，不少運動品牌仍是慷慨解囊，包括NIKE、New Balance以及美國職業棒球大聯盟球衣製造商「Fanatics」都相繼投入生產口罩的行列，援助一線抗疫數字相當可觀。

新冠疫情攀升促使全球一致抗疫，近日New Balance在官方IG發表貼文，畫面中的主角有著像鞋帶一般的綁帶與立體面罩造型， 並且寫下：「Made shoes yesterday，making mask today。（昨天製造鞋子，今天生產口罩）」宣佈位在美國麻州的製鞋工廠即將停工轉為投入生產口罩的行列，以應對當務之急。

在 Instagram 查看這則貼文 New Balance（@newbalance）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 下午 5:16 張貼

此外，運動品牌NIKE頂著關閉北美、歐洲以及紐澳所有商店的慘重損失，18日宣佈捐出超過1500萬美元（約4億台幣）援助旗下員工第二多居住地奧勒岡州，而後執行長約翰多納霍（John Donahoe）再表示：「公司在前所未見的情況下也應變得更強壯，根據醫護人員的需求，我們正努力提供協助，包括面罩以及醫護服等用品。」

包括美國職業棒球大聯盟球衣製造商「Fanatics」也加入生產行列，包括口罩與防護衣在內，目標生產100萬個以對燃眉之急，慷慨之舉備受好評。

▲NIKE加入口罩與防護衣生產線 。（圖／路透）

►香奈兒生產口罩，停工8周照付員工薪水 BURBERRY用風衣工廠做隔離衣

►【懶人包】新冠肺炎波及 全球關店、停工最新消息一次看懂