還不知道2020母親節要買什麼？SK-II春日娃娃青春露限定版超萌上市　不蒐整組對不起自己哪！

▲2020母親節SK-II推出2款春日娃娃造型青春露限定版，令人忍不住想一次收藏。（圖／品牌提供，下同）
消費中心／綜合報導
2020母親節百貨美妝季節慶到來，每年都令愛美人士期待不已的SK-II，今年不僅推出眾多誠意十足的神級組合，更加碼推出限定版SK-II春日娃娃造型青春露，以超萌俏皮的東京女孩為靈感，在這個萬象更新的季節裡，代表著希望與鼓舞。兩款風格不同的日式娃娃造型成為令大家驚呼的藝術品，擺放在梳妝台上家中質感立刻高雅起來，限量造型不僅可愛，裡面裝盛的青春露更是每年在百貨檔期必添購的夯品，讓人頻頻直呼：「不一起帶說不過去」、「買一組氣場好強大」、「剛好和閨蜜一起成套買」，再度成功創造母親節話題亮點。
▲SK-II春日娃娃造型青春露，以超萌俏皮的東京女孩為靈感，在這個萬象更新的季節裡，代表著希望與鼓舞。（影片／業者提供）
SK-II青春露早已陪伴無數女性保養出晶瑩剔透美肌。含有令清酒釀酒師保有柔細雙手的PITERATM，優越的保養力更讓SK-II青春露獲得神仙水的美名。SK-II青春露含有90%的PiteraTM成分，可提升肌膚修護力並增強防護能力，調理穩定膚質並維持肌膚健康狀態，自然而然呈現晶瑩剔透的飽滿光澤。
SK-II青春露是一款適用於多種膚況的珍貴精華水，每天早晚都可以透過”拍拍”技巧使用青春露，只需於亮采化妝水後倒取適量青春露於手心，以手指沾取青春露輕拍全臉，再用手掌按壓肌膚幫助精華吸收。
▲於亮采化妝水後倒取適量青春露於手心，以手指沾取青春露輕拍全臉，再用手掌按壓肌膚幫助精華吸收。青春亮采組，母親節優惠價 $5,625。
另外，也可借助PITERATM精華的修護力，針對需要加強修護的部位，例如易出油的T字部位、易乾燥的雙頰等，透過浸潤於青春露後的化妝棉進行局部濕敷，甚至外出旅行臨時需要修護疲憊肌膚時，也可透過青春露沾滿一整張面膜紙後，享受一次極奢華版的全臉濕敷！簡單的一瓶卻擁有不簡單的精華使用保養法，實現女性夢寐以求的晶瑩剔透美肌，因此成為每次百貨檔期眾所期盼的必購人氣夯品。
▲簡單的一瓶卻擁有不簡單的精華保養法，實現女性夢寐以求的晶瑩剔透美肌。
快筆記！SK-II 2020母親節必買組合一次看
不管你已經是青春露的死忠粉絲，還是處於觀望階段想嘗鮮的新手，今年母親節檔期SK-II考量每個族群的需求，準備了許多優質的配套。
亮點一 美妝迷必收藏2020青春露限定版
一定要收藏的春日娃娃造型青春露，以日本經典的春日娃娃為設計靈感，充滿典雅質感的萌萌瓶身助攻神仙水魅力，肯定一秒圈粉，儼然是2020犒賞自己或是獻給媽媽最好的禮物。
▲2020青春露限定版，母親節優惠價$5,918。
亮點二 適合觀望型新手的SK-II PITERATM精華體驗組
如果你是還沒體驗過青春露有多好用的新朋友，正好奇全球明星為何都在瘋SK-II的魅力，那麼更要把握機會入手新手限定的全明星組合：「SK-II PITERATM精華體驗組」，一次入手青春露、調理肌膚油水平衡的亮采化粧水、敷了就亮的「青春敷面膜」，立即感受傳說中連前男友都會再次心動的神奇秘密。
▲SK-II PITERA™精華體驗組，母親節優惠價$2,376。
亮點二 鐵粉看這裡，青春露加大版購入趁現在
當然，鐵粉們最引頸期盼的青春露加大版，一瓶330ml，趁母親節入手最超值，上半年靠它拍好拍滿，顏值樂開外掛，輕鬆hold住肌膚最美狀態，養出神仙美肌！
▲青春露330ml，母親節優惠價$7,182。
SK-II在2020母親節推出各種優惠組合來滿足各種族群使用需求，持續讓女性保持晶瑩剔透！
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2020限定版青春露 4/1主要百貨限定上市!請參考以下櫃點。
台北：新光三越信義A4館 新光三越信義A8館 新光三越信義A11館 遠百信義A13 新光三越南西一館 新光三越台北站前店 遠東SOGO忠孝館 遠東SOGO復興館 遠東SOGO天母店 統一時代百貨台北店 京站時尚廣場 美麗華百樂園 遠百寶慶
新北：遠百板橋 板橋大遠百 比漾廣場
桃園：遠百桃園 遠東SOGO中壢店 台茂購物商場
新竹：新竹大遠百 遠東SOGO新竹Big City店
宜蘭：新月廣場 花蓮 遠百花蓮
台中：中友百貨 台中大遠百 新光三越台中港店 廣三SOGO
台南：新光三越台南西門店 台南大遠百 南紡購物中心
高雄：新光三越高雄三多店 遠東SOGO高雄店 漢神巨蛋購物廣場 高雄大遠百 統一時代百貨高雄店
屏東：太平洋百貨屏東店
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