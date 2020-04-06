還不知道2020母親節要買什麼？SK-II春日娃娃青春露限定版超萌上市　不蒐整組對不起自己哪！





▲2020母親節SK-II推出2款春日娃娃造型青春露限定版，令人忍不住想一次收藏。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

2020母親節百貨美妝季節慶到來，每年都令愛美人士期待不已的SK-II，今年不僅推出眾多誠意十足的神級組合，更加碼推出限定版SK-II春日娃娃造型青春露，以超萌俏皮的東京女孩為靈感，在這個萬象更新的季節裡，代表著希望與鼓舞。兩款風格不同的日式娃娃造型成為令大家驚呼的藝術品，擺放在梳妝台上家中質感立刻高雅起來，限量造型不僅可愛，裡面裝盛的青春露更是每年在百貨檔期必添購的夯品，讓人頻頻直呼：「不一起帶說不過去」、「買一組氣場好強大」、「剛好和閨蜜一起成套買」，再度成功創造母親節話題亮點。

▲SK-II春日娃娃造型青春露，以超萌俏皮的東京女孩為靈感，在這個萬象更新的季節裡，代表著希望與鼓舞。（影片／業者提供）

SK-II青春露早已陪伴無數女性保養出晶瑩剔透美肌。含有令清酒釀酒師保有柔細雙手的PITERATM，優越的保養力更讓SK-II青春露獲得神仙水的美名。SK-II青春露含有90%的PiteraTM成分，可提升肌膚修護力並增強防護能力，調理穩定膚質並維持肌膚健康狀態，自然而然呈現晶瑩剔透的飽滿光澤。

SK-II青春露是一款適用於多種膚況的珍貴精華水，每天早晚都可以透過”拍拍”技巧使用青春露，只需於亮采化妝水後倒取適量青春露於手心，以手指沾取青春露輕拍全臉，再用手掌按壓肌膚幫助精華吸收。