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小心別被女友搶去背！DIOR男裝聯手潮流始祖Shawn Stussy　塗鴉馬鞍包太好看

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編輯／Duke

Dior 2020早秋男裝系列形象照正式出爐，男裝創意總監Kim Jones與80年代衝浪文化代表人物Shawn Stussy打造之合作單品成為系列主軸，當中不僅出現滿版「DIOR」字樣與熱帶花卉塗鴉製作的襯衫、漁夫帽外，還有使用Shawn Stussy原創圖騰打造的限量海軍藍刺繡帆布馬鞍包，眾多令人著迷的單品，也只有Kim Jones與Shawn Stussy能做到。

▲DIOR早秋男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR早秋男裝。（圖／品牌提供）

▲Kim Jones與Shawn Stuss為Dior 2020早秋男裝帶來許多單品，包括限量海軍藍刺繡帆布馬鞍包。（圖／Dior提供，以下同）

該系列去年12月在美國邁阿密發表，展現充滿活力的佛羅里達州風情，這也與Shawn Stussy所帶來的衝浪文化息息相關，因此該系列大多使用「DIOR」字樣與熱帶花卉塗鴉製作單品，像是襯衫、毛衣、漁夫帽等，都呈現繽紛的什錦水果（tutti-frutti）配色與圖騰設計；配件方面則出現刺繡棉質貝雷帽、綠色蟒蛇皮樂福鞋、海軍藍刺繡帆布馬鞍包以及塗鴉款B23球鞋。

▲DIOR早秋男裝。（圖／品牌提供）

▲襯衫、毛衣多以什錦水果配色與圖騰設計打造。

▲DIOR早秋男裝。（圖／品牌提供）

▲圖騰與刺繡漁夫帽，皆為16,500元。

▲dior 2020早秋男裝。（圖／Dior提供）

▲刺繡棉質貝雷帽21,000元，綠色蟒蛇皮樂福鞋88,000元。

▲dior 2020早秋男裝。（圖／Dior提供）

▲海軍藍刺繡帆布馬鞍包32萬元，塗鴉款B23球鞋未定價。

對於這一系列的形象照拍攝，Kim Jones表示：「形象照捕捉邁阿密熱力四射的氣氛，並且透過與Shawn Stussy合作，將為Dior帶來更多不同的現代視野。」

另外，Kim Jones還將經典的Oblique斜紋帆布用於大尺寸的斜背馬鞍包與皮革登山靴上，並採用高質感黑色粒紋小牛皮製作斜背馬鞍包，使得2020早秋男裝系列更具變化性與豐富。

▲dior 2020早秋男裝。（圖／Dior提供）

▲Oblique緹花斜背馬鞍包，12萬元。

▲dior 2020早秋男裝。（圖／Dior提供）

▲Oblique緹花皮革登山靴，48,000元。

▲dior 2020早秋男裝。（圖／Dior提供）

▲粒紋小牛皮斜背馬鞍包，12萬元。

►DIOR聯名Stussy美鞋亮眼！最火經典緹花也用上了

►DiorＸAJ1無限期延後發售　4月除了「年度鞋王」還有什麼可以買？

關鍵字：

Dior, KimJones, ShawnStussy, 熱帶花卉塗鴉, 馬鞍包, B23, Oblique, 邁阿密, 佛羅里達州風情
fashion.net

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