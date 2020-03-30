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男神朴敘俊也入手！盤點5雙超質感「米杏色」球鞋

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記者王則絲／台北報導

隨著時序已過春分，清明節將至，又到了適合穿上清爽小白鞋的季節了，不過「純白色」是否又稍嫌太無聊？今夏大勢可是「米杏色」！不僅是溫柔小姐姐色，男生穿起來也超帥，就連朴敘俊男神也搶先為大家示範了，以下就一起來看看五雙可潮可甜，又相當適合當情侶鞋搭配的「米杏色」鞋款。

＃Stussy x Nike Air Zoom Spiridon Caged 2

首先來看看朴敘俊同款究竟是哪雙，日前泫亞與男友也以此雙當作情侶鞋貼出多張甜蜜合照，這雙Stussy X Nike Air Zoom Spiridon Caged 2 可說是近期潮人們最關注的一雙鞋，網布材質搭配帆布、麂皮面料，是一雙復古又十分機能的慢跑鞋。女生不用說，一定適合這甜美的米杏色，男生穿起來更是帥氣滿分。

▲米杏色球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲米杏色球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲最新聯名Stussy x Nike Air Zoom Spiridon Caged 2韓星都搶著上腳。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、hyunah_aa、Stussy）

＃HOKA ONE ONE

法國運動鞋品牌HOKA ONE ONE以極其舒適又機能的特色著稱，甚至是適合專業跑者選用的鞋款，而品牌所推出的「BONDI」系列鞋款特別受歡迎，許多不跑步的年輕人也都入手當作穿搭單品，厚厚的鞋底、圓弧流線的外型，不像一般跑鞋那樣錯綜複雜，尤其是全黑色款最受時下潮人喜愛，不過HOKA ONE ONE與OPENING CEREMONY 聯名的米杏配色款式，更是適合氣質女生們的球鞋選擇。

▲米杏色球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲米杏色球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲2019年秋冬聯名款。（圖／翻攝自IG@hokaoneone、官網）

＃New Balance 615
＃New Balance 480

風靡韓妞之間的New Balance球鞋，熱賣款式數不清，而近期韓妞們同樣也迷上了「米杏色」的球鞋，其中615、480這兩款型號更是成為代購爭相搶購的目標。

615的部分鞋型較為圓潤可愛，480則是特別適合當作情侶鞋款！

615：

480：

＃NIKE DAYBREAK

NIKE的DAYBREAK鞋款推出了非常多的配色，其中這雙極淺的米杏配色直接在IG上洗版了，米色、淺灰的搭配特別能營造質感，配上日常百搭、動靜皆宜的鞋型，不論男生、女生都該收一雙！

►StussyＸNike燒到連「鞋王」也受不了！質感米色藏滿滿細節

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關鍵字：

潮流, 球鞋, 米杏色, 杏色, 奶霜色, 奶茶色, 朴敘俊, 泫雅, NB, NIKE
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