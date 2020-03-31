傳GORE-TEX面料能阻擋新冠病毒？官方回應：「無法確保人們正常呼吸」

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全球洗手液、口罩、酒精等防疫用品面臨短缺危機，各國出現許多可以防止新冠肺炎（COVID-19）病毒傳播的謠言，例如多吃香料、咖哩來提高免疫力，其中擁有極強防水力的GORE-TEX面料，更在網路上成為防疫神物，不過，近日GORE-TEX官方網站便發布聲明表示：「旗下產品未經證實能有效阻擋病毒，並且無法確保人們正常呼吸。」希望人們多多遵循國家的防疫指示。

▲網傳GORE-TEX面料為阻擋新冠肺炎病毒的口罩原料。（圖／翻攝自IG@goretexstudio）

▲GORE-TEX官方發布聲明表示旗下產品未經證實能有效阻擋病毒。（圖／翻攝自GORE-TEX官網）

GORE-TEX發布的聲明稿中，官方明確指出人們想要DIY包括口罩在內的個人防護設備（PPE）時，GORE-TEX面料與設計不能提供足夠的氣流使人們正常呼吸，並且尚未被研究證實為防止新冠肺炎病毒的新選項，所以不建議人們使用GORE-TEX面料製作防疫用品。

▲GORE-TEX面料擁有極佳防水性與透氣，但是不能提供足夠的氣流使人們正常呼吸。（圖／翻攝自GORE-TEX官網）

雖然GORE-TEX研發的面料擁有極佳防水性與透氣，並且水、溶劑、漂白水、病毒等均無法滲透，但官方依然無法保證旗下產品能夠有效阻擋病毒。然而，此前在Twitter上便有網友指出，新冠肺炎病毒直徑約在0.05到0.2微米之間，GORE-TEX面料的最大孔徑則為0.2微米，因此他也表示：「我沒再開玩笑，GORE-TEX面料真的有機會成為DIY口罩的原料。」

HOLY SHIT I WASNT JOKING pic.twitter.com/sGvbrEcRmL — [ MarkSabino ] (@marksnotnice) March 23, 2020

不過，目前官方已經發布聲明要大家別輕易嘗試，因此各位還是遵守國家公布的防疫準則，才能有效遏止病毒傳播。

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