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說・流行／馬汀大夫60年前成工人最愛　全球首雙氣墊鞋竟出自「滑雪意外」

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▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲馬汀大夫 （Dr. Martens）在今年滿60年歷史，最初誕生竟是源自一場「意外 」。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 綜合報導

想到明亮黃色車線與黑色厚底交織而成靴子，很多人第一印象就是馬汀大夫 （Dr. Martens），這個在今年（2020）正式邁入60年歷史的鞋款，成為不少人的共同回憶，走過藍領、工裝到街頭風格一路火紅至今， 不過多數人不得而知的是其實馬汀的誕生源於一場「意外」，叛逆基因原來老早就已註定。

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲第一雙馬汀鞋在1940年誕生，源自一場滑雪意外。（圖／品牌提供）

馬汀大夫 （Dr. Martens）現在看似席捲無數潮人，背後的故事要從1960年開始說起，品牌的誕生源自一場滑雪意外，當時為了減輕復健的痛楚，Dr. Martens本人意外製作了厚底氣墊皮靴，也成為當時世上第一雙氣墊鞋款。隨後經歷了好友及與英國製鞋家族Griggs的合作，逐漸演變為我們熟悉的「AirWair」氣墊鞋標與黑黃相間的品牌Logo，一切的遭遇相當巧合，或許沒有那場滑雪意外，也就沒有現在的馬汀大夫。

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens最初受到工人、郵差、警察喜愛，製造出第一雙馬汀鞋的Northamptonshire工廠至今仍然存在於倫敦北方。（圖／品牌提供）

第一雙Dr. Martens靴於1960年4月1日從生產線上生產，最初的Northamptonshire工廠至今仍然存在於倫敦北方的Wollaston村莊，由傳統製鞋訓練的匠師所製造，品牌首個設計就是8孔的1460款式，具備明顯的黃色車線、革命性的鞋底、以及具有品牌名稱的後布標，是一款工人用靴，初期廣受藍領階級喜愛，包含郵差、警察、地鐵工人等。在馬汀大夫誕生後的這60年間，其厚底緩衝的舒適性能在歐洲廣為流行，一路參與無數次文化更迭與青少年的思想革命，任憑鞋款不斷推陳出新，不變的是馬汀大夫的叛逆性格。

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲馬汀大夫 （Dr. Martens） 。（圖／品牌提供）

▲馬汀大夫在誕生60年之際也特別推出以1460為原型的特色靴款，全球限量1460雙別具收藏價值。（圖／品牌提供）

品牌在今年也特別推出以1460為原型的特色靴款，卸下老舊黑色的經典，以復古櫻花粉及飽和的橙橘色登場，contrast pack系列將車縫線和鞋帶換上搶眼的配色；1460 Spike更是全球限量1460雙，每一雙鞋墊上印有限量版字樣，打造收藏價值，同時也為下一個60年做準備。

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關鍵字：

馬汀大夫 , Dr. Martens, 英倫, 靴子, 高筒靴, 馬汀鞋
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