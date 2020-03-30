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不虧是女王蔣欣！連擦的唇膏都是「斷貨王」

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▲蔣欣,紀梵希,唇膏,彩妝,。（圖／翻攝自蔣欣微博）

▲蔣欣擦的紅唇據說是斷貨王。（圖／翻攝自蔣欣微博）

記者李薇／綜合報導

藝人蔣欣因為《後宮甄嬛傳》裡面的華妃一角走紅，後來又演出多部戲劇，展現出霸氣、直率的女王形象，最近她也在個人微博分享生活近照，只見她擦上紅色的唇彩，搭配上簡約的淡妝，迷濛雙眼展現出楚楚可憐的模樣，相當惹人憐愛。

蔣欣最近上傳的影片，只見她換上清淡的眼妝，眼睛只刷了睫毛膏跟淡淡的內眼線，搭配上自然到不行的眉妝，看起來清純可人，然後擦上一抹性感的紅唇，展現出優雅俐落的質感，卻不會讓人覺得妝容太過厚重，反而相當時尚好看。

▲蔣欣,紀梵希,唇膏,彩妝,。（圖／翻攝自蔣欣微博）

▲蔣欣愛用紀梵希的彩妝。（圖／翻攝自蔣欣微博）

蔣欣御用的這款唇色，出自紀梵希香吻誘惑紅絲絨唇膏的N37色號，據說這款奢華卻不過於浮誇的唇色，竟然是品牌的斷貨王，只要是用過這支唇膏的女孩，必定會買單，霧面的絲絨感紅色，可以呈現出雙唇的高級質感，卻不會過於誇張，反而讓人覺得很有個性，也可以提升肌膚白皙感。

紀梵希的香吻誘惑紅絲絨唇膏是在日前全新推出的系列，不僅顏色以霧面的質感呈現，使用起來一點都不會乾燥，更厲害的是包裝也是採用絲絨的布料設計，拿在手上就像精品包包一樣，非常具有質感。

▲蔣欣,紀梵希,唇膏,彩妝,。（圖／翻攝自蔣欣微博）

▲蔣欣非常適合紅唇。（圖／翻攝自蔣欣微博）

關鍵字：

蔣欣, 紀梵希, 唇膏, 彩妝
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