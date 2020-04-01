卡娜赫拉雞蛋糕、芋泥鬆餅舒芙蕾　台中草悟道療癒甜點好粉嫩

▲台中春季療癒系甜點，粉紅泡泡爆表。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然疫情緊繃，在考量安全活動下出外走走也是很重要的，被許多民眾視為戶外散步空間的台中草悟道，出現了「卡娜赫拉的櫻花趣」快閃店，除了粉色的櫻花場景之外，也推出療癒的造型雞蛋糕、氣泡飲等甜點，而日本鬆餅FLIPPER’S則以芋頭為主題，推出粉紫色舒芙蕾鬆餅、聖代跟漢堡，光拍照就好幸福。

「卡娜赫拉的櫻花趣」快閃店從即起至5／10，在台中草悟廣場登場，打造3米高的粉紅鳥居，還有櫻花隧道、櫻花樹林等場景，快閃期間還推出獨家授權期間限定的造型雞蛋糕，包括P助可愛立體大頭與粉紅兔兔，全都作成立體雞蛋糕，看起來也太可愛了根本捨不得吃啊！另外還有酸甜滋味的蜜桃、草莓氣泡飲，搭配可愛的吸管與外包裝，粉紅氛圍根本破表，單品售價100元。

首店來台插旗曾引發一股排隊熱潮的日本鬆餅FLIPPER’S，近期也推出以台灣本土食材芋頭為主題的特色新菜，在台中誠品綠園道店獨家登場，聯名「PopDaily」和伴手禮名店「香帥芋泥蛋糕」，推出奇蹟的舒芙蕾鬆餅芋泥牛奶、芋泥牛奶舒芙蕾聖代與「外帶限定」芋泥牛奶舒芙蕾漢堡3款新品。

其鬆餅以大甲檳榔心芋頭製成的芋頭牛奶餡料，搭配北海道鮮奶油及卡士達醬，讓鬆餅充滿芋頭的香濃滋味；舒芙蕾聖代則使用芋泥鮮奶油、卡士達醬以及北海道牛奶冰淇淋，加入草莓顆粒及玉米片，打造漸層視覺與Q彈口感；芋泥牛奶舒芙蕾漢堡則是隨手可食的輕巧甜點，最適合草地野餐，單價160元至350元，4／1起開賣。