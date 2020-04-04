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日本「全白地獄拼圖」終極消磨時間！完成2000片微型全靠運氣

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編輯／Duke

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，各國政府宣導人民減少不必要的出門，以減緩病毒傳播，但平常在家只能看劇、簡單健身，久了會感到厭煩，那還有什麼消磨時間的好辦法呢？這回日本桌遊製造商Beverly便帶來純白地獄級難度的拼圖，當中沒有任何圖案可以參考，並且拼圖全為白色底，想要完成只能靠意志力以及運氣，閒閒在家沒事趕緊買來玩吧！

▲日本地獄級2000片微型全白拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲Beverly推出地獄級微型全白拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

由Beverly推出的純白地獄級拼圖共計2,000片，定價為日圓3,300元（約台幣920元），是「世界最小的微型拼圖」，其設計不為任何人物、風景或是圖案，而是以全白為基底打造，因此沒辦法參考包裝盒上的樣式，只能靠著自身的拼圖技巧與運氣完成，所以官方也在包裝印上「初學者不要挑戰」、「拼圖兩面都是白的很難組裝」、「就算是上級者挑戰也很危險」等警語，希望挑戰著三思過後再考慮要不要購買。

▲日本地獄級2000片微型全白拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲採用微型設計，沒有任何圖案可以參考。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲日本地獄級2000片微型全白拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲包裝警告挑戰著三思後再考慮是否購買，。（圖／翻攝自Beverly官網）

除了2,000片的純白地獄級拼圖外，Beverly還提供1,000片暗黑地獄級與純白地獄級給有興趣的朋友挑戰，定價皆為日圓1,980元（約台幣550元），目前3款皆可於Beverly官網購得。

▲日本地獄級2000片微型全白拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲日本地獄級2000片微型全白拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

▲難易度較2,000片低的2款微型拼圖。（圖／翻攝自Beverly官網）

此外，日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）本月發行的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，僅用三天就在日本賣破188萬份，正式成為Switch所有遊戲中的銷售王者。《集合啦！動物森友會》是一款生活模擬的角色扮演遊戲，玩家可以在裡面自由選擇居住的島嶼，並進行建設、打怪等，同樣是消磨時間的良伴。

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 日本桌遊, Beverly, 地獄級拼圖, 2000片, 任天堂, 集合啦動物森友會, Switch
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