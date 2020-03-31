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曼陀珠變蜜粉！innisfree熱賣14年的「小綠綠」玩聯名　竟然還有糖果香

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▲innisfree,蜜粉,彩妝,曼陀珠。（圖／品牌提供）

▲innisfree推出超可愛的蜜粉。（圖／品牌提供）

記者李薇／綜合報導

innisfree無油無慮礦物控油蜜粉很受女孩歡迎，幾乎到人手一盒的境界，現在更要讓女孩們尖叫，因為與曼陀珠推出超級可愛的聯名款，粉嫩的外盒根本像是糖果，乍看一定誤以為裡面裝的是曼陀珠，其實是蜜粉，一種有6款，讓人選擇困難症發作，想全部打包帶回家。

輕盈小巧的innisfree的無油無慮礦物控油蜜粉，已經熱賣14年，經常拿下彩妝類別銷售冠軍，因為方便攜帶，細緻的粉體補妝容易，甚至還可以拍在瀏海上，讓髮絲澎鬆，用途多、CP值高，因此非常受歡迎。

▲innisfree,蜜粉,彩妝,曼陀珠。（圖／品牌提供）

▲每種都是不同的糖果味道。（圖／品牌提供）

這次不僅是包裝換了改變，連裡面的蜜粉也有了香味，像是藍色就是經典的薄荷、橘色款就是蜜桃、黃色款則是檸檬等等，每一種都有相對應的水果口味，非常特別，上妝就像是真的吃到曼陀珠一樣，讓人心情都跟著甜滋滋。

曼陀珠聯名蜜粉將在4月1日開賣，從4月1日到4月30日，只要到全台任一innisfree門市購買曼陀珠限定版的無油無慮礦物控油蜜粉，即可獲得傳情限定版曼陀珠一條，送完為止，想要可得手刀衝。

▲innisfree,蜜粉,彩妝,曼陀珠。（圖／品牌提供）

▲總共推出6種口味的蜜粉，各240元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

innisfree, 蜜粉, 彩妝, 曼陀珠
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