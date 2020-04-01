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真的不看外表！容易愛上「醜男」星座女Top 3 　水瓶審美超獨特

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

很多人戀愛的一大條件就是顏值，必須要看得上眼才肯進入下一階段，簡直是外貌協會的縮影，不過也的確有相當一大部分女生真的不看外表，即便旁人說閒話，只要相處得宜、培養感情就墜入愛河無法自拔，以下就揭曉超容易愛上醜男的三大星座女！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 巨蟹座

巨蟹座女生很看重的是兩人相處起來的自在程度，同時很難說出自己喜歡的標準到底為何，所以只要遇見一個不錯的人選，外貌條件就成為其次，通常巨蟹重視安全感，若是一個大帥哥出現，反而多出很多不必要的麻煩，還不如顏值平庸相處起來舒適，所以巨蟹不看顏值真的是實話。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 水瓶座

水瓶座的女生一向是特立獨行，其實他們不是不重視外表，而是獨特的審美本來就與他人不同，經常看到水瓶與顏值不在同一水平的人交往，不過她們完全不在意，反而更我行我素的生活，這就是水瓶的魅力，讓周圍人產生好奇心，那種世俗公認的帥哥可達不到水瓶認為的帥氣。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 摩羯座

摩羯女很大的共同點是務實，年輕時或許會愛上幾個外表取勝的帥哥，不過隨著年齡增長，逐漸了解什麼才是最適合自己的，寧可選擇妥當的對象，對自己好才是根本之道，摩羯看待另一半與自己的人生其實相當通透。

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關鍵字：

星座, 運勢, 戀愛, 愛情, 巨蟹座, 水瓶座, 摩羯座
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