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疫情籠罩不減珠寶展精采度　寶格麗端13件全球首曝光翡翠誘台灣藏家

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▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗鑲縞瑪瑙、3顆總重約24.792克拉蛋面形切割翡翠、8顆蛋面形切割紅寶石與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

4月是國際珠寶品牌高級珠寶展的旺季，雖然今年受新冠肺炎疫情衝擊，少了巨星助陣、沒有派對宣傳，全改為安靜的一對一鑑賞方式以避免群聚風險，但珠寶的精采度不減，寶格麗（BVLGARI）預告將4月9日登場的CINEMAGIA頂級珠寶展，將端出超過200件作品，當中包括13件全球首度曝光的翡翠珠寶。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗約1964年創作的HERITAGE典藏系列翡翠、彩寶與鑽石座鐘（左），約1968年問世的Serpenti 翡翠、紅寶石與鑽石珠寶腕錶。
 

享有「彩寶之王」美譽的寶格麗，早在50、60年代便開始運用翡翠創作華美珠寶或擺件，羅馬總店在60年代甚至曾設名為「玉廊（Jade Gallery）」的展售空間，展示多款東方雕刻風格作品，目前品牌珍藏的Heritage典藏系列翡翠古董珠寶如1964年的翡翠座鐘、鑲嵌翡翠與紅寶石的Serpenti腕錶等古董，即為歷史的見證。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）
▲寶格麗花朵造型項鍊鑲嵌6顆蛋面翡翠、13顆圓形切割紅碧璽與美鑽。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗頂級鉑金鑽石項鍊，鑲嵌9顆總重約32.94克拉梨形蛋面切割翡翠。
 

寶格麗對深受東方喜愛的翡翠，一點也不陌生，即將來台展出的13件新作，完美詮釋的色彩美學，除了以蛋面翡翠為主角，還巧搭能顯出對比的紅寶石或紅碧璽，周圍鑲嵌美鑽凸顯幾何或花朵線條，風格大器。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗鑲2顆總重約11.625克拉蛋面翡翠、紅寶石圓珠與鑽石耳環（左），中央為2.774克拉蛋面翡翠的紅碧璽與鑽石戒指。

伯爵（PIAGET）Golden Oasis 鑠金之旅珠寶展，也將於下周登場，有別於去年底以黃鑽為主題，此系列二部曲聚焦於頂級彩寶，焦點之作為Native Bloom 原生之花系列中的「蔥鬱綠洲」祖母綠鑽石項鍊，共集合177顆色澤相近的祖母綠，垂墜可拆下的3.01克拉梨型切割美鑽，鎖定懂珠寶也愛珠寶的收藏家。

▲▼Piaget 。（圖／公關照）

▲下周將抵台展出的伯爵Native Bloom「蔥鬱綠洲」祖母綠頂級珠寶鑽石項鍊28,400,000元，耳環9,100,000元。（圖／伯爵提供）

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 翡翠, PIAGET, 伯爵
fashion.net

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