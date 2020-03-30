fb ig video ETtoday search mobile

IKEA推「宅工作」限時優惠　消費滿5千元送800

> >

▲IKEA春假滿額優惠。（圖／IKEA提供）

▲IKEA推春假滿額優惠，消費滿5,000元即送折抵券。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情在台持續升溫，許多公司行號因應疫情，紛紛開啟「在家工作」的備用機制，許多上班族在家中工作的時間變長，IKEA看準此波需求，推薦多款「宅在家工作」的居家商品，此外即起至4／5期間，加碼推出限時回饋，單筆消費滿2,500元贈購物袋；滿5,000元贈優惠券800元；滿12,000元贈優惠券2,000元，近期是少見的高回饋。

▲IKEA春假滿額優惠。（圖／IKEA提供）

因應疫情需求，試辦在家工作的公司單位愈來愈多，近期辦公用品詢問度也逐漸升高，IKEA看準此波居家商機，加碼推出滿額贈優惠券活動，除之前就曾推出過的單筆消費滿2,500元贈限量購物袋回饋，針對賣場消費單筆滿5,000元，也推出800元優惠抵用券來回饋，消費滿12,000原則贈2,000元抵用券。

▲IKEA春假滿額優惠。（圖／IKEA提供）

▲SKARSTA升降式工作桌，售價7,890元。

其商品滿額抵用券每張面額200元，使用期間從 2020／4／6至4／22，需持宜家卡於全台IKEA分店或新竹取貨中心單筆消費滿2,000元，可抵用1張，若此期間需要添購大量傢俱或更換居家商品的消費者，若消費預算會超過13,000元，可以考慮此回饋，其消費滿額回饋不適用IKEA線上購物。

▲IKEA春假滿額優惠。（圖／IKEA提供）

▲ALEFJÄLL辦公椅，售價8,490元。

另IKEA方也推出在家工作的商品推薦，包括SKARSTA 升降式工作桌，可依照自己的需求調整高度；ALEFJÄLL辦公椅可依照身高，調整座椅和椅背的高度與座椅深度，且椅背傾斜的鬆緊度會依體重和坐姿自動調整，輪腳則有感壓煞車裝置，起身時能固定椅子不滑動，坐下後自動鬆開鎖定；KLIPSK 床上托盤其附電線孔的設計，方便替電子產品充電，平板電腦或書本可固定在溝槽內，折疊式的支腳易收納不佔空間。

▲IKEA春假滿額優惠。（圖／IKEA提供）

▲KLIPSK床上托盤，售價295元。

關鍵字：

IKEA, 優惠, 在家上班, 疫情, 在家工作, 肺炎
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

孟耿如與黃子佼婚紗照曝光！相中「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如與黃子佼婚紗照曝光！相中「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

男生的蜜糖，卻是女生毒藥！超顧人怨星座女TOP5

男生的蜜糖，卻是女生毒藥！超顧人怨星座女TOP5

「昨日製鞋，今日口罩」　New Balance、NIKE宣佈加入生產線

「昨日製鞋，今日口罩」　New Balance、NIKE宣佈加入生產線

LV手袋變成椅子！美國藝術家「拆解名牌」口罩、洗手液超時尚 「番茄工作法」提升效率與專注力　在家上班也適用 「箭頭形瀏海」最耐看！想要維持漂亮的瀏海造型，3件事要知道 UNIQLO X marimekko印花系列390元就有！草編包必收、親子裝超Q 設計師惡搞大牌Logo宣導「防疫」　星巴克美人魚戴口罩、NBA停賽只能追劇 擴香瓶塞子先別丟！「多一個小動作」就能延長使用時間 奧斯塔羅12星座一周運勢0330-0405　雙子工作有重大進展、摩羯出現分手危機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面