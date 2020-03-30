IKEA推「宅工作」限時優惠　消費滿5千元送800

▲IKEA推春假滿額優惠，消費滿5,000元即送折抵券。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情在台持續升溫，許多公司行號因應疫情，紛紛開啟「在家工作」的備用機制，許多上班族在家中工作的時間變長，IKEA看準此波需求，推薦多款「宅在家工作」的居家商品，此外即起至4／5期間，加碼推出限時回饋，單筆消費滿2,500元贈購物袋；滿5,000元贈優惠券800元；滿12,000元贈優惠券2,000元，近期是少見的高回饋。

因應疫情需求，試辦在家工作的公司單位愈來愈多，近期辦公用品詢問度也逐漸升高，IKEA看準此波居家商機，加碼推出滿額贈優惠券活動，除之前就曾推出過的單筆消費滿2,500元贈限量購物袋回饋，針對賣場消費單筆滿5,000元，也推出800元優惠抵用券來回饋，消費滿12,000原則贈2,000元抵用券。

▲SKARSTA升降式工作桌，售價7,890元。

其商品滿額抵用券每張面額200元，使用期間從 2020／4／6至4／22，需持宜家卡於全台IKEA分店或新竹取貨中心單筆消費滿2,000元，可抵用1張，若此期間需要添購大量傢俱或更換居家商品的消費者，若消費預算會超過13,000元，可以考慮此回饋，其消費滿額回饋不適用IKEA線上購物。

▲ALEFJÄLL辦公椅，售價8,490元。

另IKEA方也推出在家工作的商品推薦，包括SKARSTA 升降式工作桌，可依照自己的需求調整高度；ALEFJÄLL辦公椅可依照身高，調整座椅和椅背的高度與座椅深度，且椅背傾斜的鬆緊度會依體重和坐姿自動調整，輪腳則有感壓煞車裝置，起身時能固定椅子不滑動，坐下後自動鬆開鎖定；KLIPSK 床上托盤其附電線孔的設計，方便替電子產品充電，平板電腦或書本可固定在溝槽內，折疊式的支腳易收納不佔空間。

▲KLIPSK床上托盤，售價295元。