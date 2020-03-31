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板橋人最愛窩的咖啡店！第一高樓景觀餐廳、無花果千層蛋糕太美好

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板橋在地人都在吃的甜點、咖啡店都在這！

TOP 10／MERCI VIELLE
府中路／超隱密老宅咖啡

Merci Vielle在法文中分別是「謝謝」、「懷舊」，顧名思義這家在Merci咖啡店家族系列中走的就是懷舊復古路線，在帶有歲月痕跡的空間與家具中，寧靜地品嚐外脆內軟的紅豆麻糬丹麥土司滋味，絕對是文青咖啡控必訪的好店。

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 9／ASIA 49亞洲料理及酒廊
新站路／新北第一高樓景觀餐廳

具有新北市第一高樓的最佳景觀，餐點涵蓋星馬、泰、越南、韓國等亞洲菜式。此外，還供應多元創意調酒，適合朋友聚餐、慶生、約會來享受美景與美食。

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客SimonKuo提供）

TOP 8／六必居潮州沙鍋粥
中山路一段／濃郁高湯沙鍋粥

光是看到粥湯色澤便知鐵定富含精華，現撈海鮮搭配高湯、生米現熬30分鐘才上桌，人氣招牌鮑魚粥將多樣食材熬煮至米粒吸飽鮮味，另一人氣招牌蟹膏粥則是蘊含紅蟳、沙蝦、珠貝營養滿點，店內熱炒也很推薦。

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客SimonKuo提供）

TOP 7／MERCI CAFE
新民街／復古溫馨早午餐

說板橋是早午餐一級戰區一點不為過，這家Merci case和TOP 10屬同家族，走得是紅磚牆老宅工業風，多元化菜單有供應早午餐、商業午餐、三明治與點心，美味份量足，氣氛悠閒。

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客比比提供）

TOP 6／小豬圓舞曲DESSERT DANC
文化路二段／暖心甜點店

以當季水果製作店主人喜愛的甜點，每天菜單不大相同，每片蛋糕上卻都有滿滿的水果與用心。阿薩姆無花果千層口感厚實，奶油清爽不甜膩，塔類甜點也很受歡迎，再來一杯草原檸檬苦抹茶就能度過溫暖的下午。

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客番茄吃吃記提供）

TOP 5／PONPIE澎派
民權路／水果蛋糕派

甜點你喜歡哪一派？以水果為主要食材發想甜點菜單，主打千層派與塔皮類甜點，酥脆清爽的口感吃起來較無負擔，店內的鄉村工業風相當舒適悠閒，適合假日來放鬆一下喔！

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

TOP 4／點點甜甜TEN TEN DEN DEN
光正街／好初系列甜點店

說到板橋的甜點店一定會提到這家，好初早餐的分店，店內蛋糕多樣用料實在，京都小山園抹茶戚風是店內經典不敗的人氣蛋糕，檸檬塔的檸檬醬酸甜比例拿捏適中，很適合夏天的氣息。

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客愛吃女子Ash提供）

TOP 3／星馬廚房
文化路一段／新埔站必吃海南雞飯

整隻雞腿端上桌，白斬雞口感非常軟嫩一咬下便骨肉分離，旁邊的鹹蔥相當點綴，為清爽口感增加鹹味更下飯。此外，星馬燒雞腿飯與泰式炸豆腐也很受歡迎，美食客推薦必點。

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

TOP 2／泰昌餅家「茶餐廳」
縣民大道二段／香港必買蛋塔

在香港只有外帶店的必買蛋塔，在台灣結合茶餐廳讓吃貨們可以享受更多港式美食，皇牌蛋塔餅皮為曲奇皮，口感更鬆散，奶蛋香超濃郁，泰昌雞尾包和冰火脆片菠蘿油也不要錯過！

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客HoHo喵提供）

TOP 1／MATTER CAFE
文化路一段／舒芙蕾早午餐

舒芙蕾不只是甜點，入口即化的綿密口感，做成早午餐搭配炒蛋和薯塊，也相當好吃！此外，店內的法式吐司、牛排早午餐也都是大份量高CP值，人氣相當高，想要假日來訪的吃貨們可能要先訂位喔！

▲板橋美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ChichiKao提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 板橋, MERCIVIELLE, ASIA49, 六必居潮州沙鍋粥, MERCICAFE, 小豬圓舞曲, PONPIE澎派, 點點甜甜, 星馬廚房, 泰昌餅家, MATTERCAFE
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