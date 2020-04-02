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每天新聞越看越焦慮？心理師教4招徹底解決心理恐懼

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▲新聞影響心理。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

回想過往的經驗，你是否也感同身受，每當有重大事件發生時，不論是天災、人禍，遠在國際還是近在眼前，種種資訊不斷地渲染都容易使得整個社會陷入群體恐慌，就算原先毫不在意也會隨著身邊親友的討論，進而開始擔憂了起來。

舉例今年度的新冠肺炎（COVID-19）疫情，從中國大陸開始蔓延到世界各國，至今每隔幾天都會聽見又新增幾例的消息。因此在努力做好防疫工作的同時，編輯也決定邀請心理師來跟大家聊聊，遇到類似情況時應該怎麼調適自己的心理：

1.有意識察覺自己不合理的焦慮

覺察行為背後到底是在擔心什麼？

▲新聞影響心理。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

洪培芸心理師分享，很多時候生活中的焦慮都是原在於「害怕會有壞事」發生，這其實是很人之常情的反應，畢竟大家都不會抗拒好事發生，故適當地擔憂是絕對合理的。但如果一直處於極度焦慮的狀態，就要反過來覺察自己這樣的擔心是不是在合理範圍內，還是有其他原因存在，如天生擁有很多不安全感，或是最近遭遇了什麼事，藉著這個議題浮現上來才會使現在的自己這麼恐慌。

2.相信自己擁有解決的能力

盡力完成能力範圍的事就好

還有一些的焦慮，是源自於對自己的不信任感，容易把事情想得很嚴重，於是越想越多，越來越害怕。但我們應該要相信自己，當事情發生時不會全然束手無策，最後的結果也不一定真的會向最極端的結果。

舉例這次的新冠病毒來說，如果平時就有維持營養均衡、定時運動好習慣的人，那麼便不會那麼擔心，因為就算不小心感染了，也有足夠強大的免疫系統能夠對抗，或是經過治療即可痊癒。因此若想要遠離這波疫情的焦慮，除了做好心理建設外，也應該要全面防護健康，從日常生活做起，包括戒菸戒酒、養成運動習慣、飲食作息正常等等，盡力完成能做到的小事，而非只是一昧搶購口罩、酒精。

3.尋求正確的知識管道

不要無止盡地餵養負面訊息

▲新聞影響心理。（圖／女子學提供）

▲（圖／我們與惡的距離粉絲專頁）

現在科技發達，我們能獲得資訊的管道也非常多，上班聽廣播、吃飯配新聞、有事沒事滑手機等等，無形之中也會讓心情隨之浮沉，某種程度來說，算是一種文明病。

不過，有時難免會因為需要接收正確的資訊，以及掌握目前的情況，必須收看媒體報導，洪培芸心理師建議，可以從降低收看的頻率著手，可能一天只看一次就好，不必一直緊盯最新進度。並且謹慎過濾獲得資訊的管道，比方說只看官方、中立的事實，別被誇大的內容綁架好心情。

4.別讓關係因此出現裂縫

待事件過後鬧翻感情得不償失

▲新聞影響心理。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

除了不要重複收看相關報導外，切勿矯枉過正，自許為正義魔人也很重要！每個人都會有自己的觀點與立場考量，不能夠要求所有人都遵照自己的做法。且洪培芸心理師也提醒，人與人的溝通經常會因為表達不清楚，而產生誤會，說者無心，聽者有意。

事件是一時的，但關係的分裂卻是永久的！在討論議題上，一定要保持理性，不要將自己的焦慮投射到親友或他人身上，過度放大或是解讀事實，打壞了維繫已久的感情。

最後，言而總之，不管是在面對什麼情況，我們都應該減少使用網際網路和社群軟體，將關注回歸到自己的身上，覺察自己的感受、作為還有規畫生活，知己知彼，才能無懼世上的紛擾。

延伸閱讀：

與其不斷焦慮，不如挺身勇敢！插畫家 Angel Chang 化不安為力量，用視覺創作傳遞真實與感受

與內心對話的必備清單：比起囤貨，5 個正向態度幫你重新整頓紊亂的生活

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 新聞影響, 洪培芸, 新冠肺炎, 焦慮, 知識管道, 完成能力範圍的事, 正義魔人
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