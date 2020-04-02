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「木頭男」更適合當男友的5個原因：不會說謊、沒異性朋友

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編輯／JJ　圖／翻攝自《愛的迫降》、《觸及真心》劇照

廣大女性們對於「木頭男」不解風情、不懂浪漫的評價，使他們臭名滿天飛，不過這些看似毫不了解怎麼談戀愛的木頭男，反而可能是最適合交往的類型，以下根據擁有木頭男友的女孩們分享，細數「木頭男」的5個優點：

▲木頭男優點 。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

＃不會說謊

通常木頭男最大的特質就是憨厚老實，沒什麼心眼，說話不太會經過修飾，雖然也因此常常惹女孩生氣，但其實這也代表了木頭男不大會說謊，他們在思考上十分單純，想說什麼都很直接，在戀愛中絕對是坦誠的。

＃偷偷害羞模樣很可愛

不懂表達情感的木頭男，面對喜歡的女生會特別害羞，即便是晉升為情侶關係後也是如此，只要女生稍微主動一些，就會偷偷的害羞，剛開始可能會覺得這個人怎麼都沒反應，但相處久了就會發現，面無表情或是轉移話題其實都是他不知所措下的偽裝。

▲木頭男優點 。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

＃說到做到

不像有些個性吊兒啷噹、愛耍嘴皮子的男生，說話真的只能聽一半，反觀平時比較寡言的木頭男說話自然比較慎重、不浮誇，對自己說過的話、承諾的事情一定會做到，且非常值得信賴。

＃以行動展現貼心

雖然不太會說甜言蜜語，但你說的每一件事他都覺得很重要，並默默地記在心裡，也許是平時無心說出想吃什麼、去哪裡、買什麼，只要是能力所及的是他都可能為你實現。且照顧對方可說是木頭男的生活重心，即使少了些浪漫的情節，在日常中把對方放在掌心呵護，也是種獨有的浪漫。

▲木頭男優點 。（圖／翻攝自《愛的迫降》）

＃沒什麼異性朋友

正是因為個性很「木頭」，不僅不太會有女生想主動接近他，本身也不喜歡和異性交朋友，身邊幾乎都是哥們兄弟而已，如此一來對女友來說，也少了許多雜事擔憂，能給人滿滿的安全感。

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關鍵字：

男女, 感情, 男友, 木頭男, 優點
fashion.net

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