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中醫師：便祕分五型　容易緊張沒便意，「3種食物」要多吃

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▲▼中醫師：便祕分五型，對症下藥才治本。（圖／Unsplash）

▲擁有飲食習慣和規律運動，都能幫助排便順暢。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

便祕是現代人通病，常見的原因不外乎是飲水不足、蔬菜水果攝取不夠、壓力緊張等因素。根據中醫師蔡雯欣觀察，大部分病患都是因為多種原因造成，想要改善排便除了補充益生菌，建議可以透過中藥調理體質，治標必須要治本。

▲▼中醫師：便祕分五型，對症下藥才治本。（圖／Unsplash）

▲西瓜幫助降火氣，熱秘型可多攝取。

中醫依不同症狀將便秘細分為五型，治療方式各有不同。第一類為熱秘型，容易口乾口臭、大便乾燥堅硬，這時必須清熱潤腸，建議多攝取水梨、白蘿蔔和西瓜等袪火通便的食物：常處在高壓型的多半為氣滯型，症狀多為消化不良或常打嗝，必須順氣導滯，多吃柚子、陳皮、白蘿蔔，幫助解鬱行氣。

▲▼中醫師：便祕分五型，對症下藥才治本 。（圖／unsplash）

▲肉類能幫助補血、改善手腳冰冷。

氣虛型常見於體弱多病者，活動量少的老人，調理重點為補氣潤腸，可多吃山藥、紅棗、黑芝麻等補氣的食物；血虛型大多發生在病後或術後，調理重點為養血潤腸，可多攝取牛肉、豬肝、紅棗、菠菜等補血食物；冷秘型易手腳冰冷，可多吃羊肉、乾薑、韭菜做料理調配。

和西醫比起，中醫著重於治本、調理體質，中醫調理需要時間及耐心，通常需六周至三個月時間不等，患者配合度、生活習慣改變更會影響治療時間長短。


▲▼中醫師：便祕分五型，對症下藥才治本。（圖／Unsplash）

▲便秘大多伴隨水腫，就算少吃體重也很難下降。

中醫依更分享近期一名年輕女性病例，嚴重便秘並伴隨著痛經、消化不良、脹氣…等多重問題，工作壓力大又三餐不定時、喜愛喝冷飲，最後導致腸道無力、無便意，證型屬五型便祕中的冷秘型。經過治療後，不僅排便順暢，連腸胃、生理問題和水腫都一併改善。

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關鍵字：

便秘, 中醫, 食療, 治療, 飲食
fashion.net

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