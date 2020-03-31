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雷達線上發表價格漂亮的青銅錶　8萬元可入手

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▲▼Rado 。（圖／公關照）

▲雷達表全球總裁Matthias Breschan主持2020新品線上發表會。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠肺炎疫情打亂精品行銷步調，原定的錶展、服裝秀不得不取消，線上發表成了新的解套方法，已退出瑞士巴塞爾（BASELWORLD）鐘錶珠寶大展2年的雷達表（Rado），按照既定時程，舉辦線上新品發表會，延續去年熱賣款Captain Cook庫克船長系列的聲勢，推出陶瓷錶圈、青銅錶殼的新版本，價格約80,400元，在動輒10萬元起跳的青銅錶中極具競爭力。

▲▼Rado 。（圖／公關照）

▲雷達表Captain Cook Bronze庫克船長300米青銅復刻自動腕錶，約80,400元。

隸屬Swatch集團的雷達表總廠未因新冠肺炎肆虐停工，在疫情爆發前已排定官方YouTube的線上發表會，按照原定計畫進行；而因國際航班大減，品牌改為集中訂貨，新錶抵達台灣的時間 也不受影響。去年暢銷的庫克船長系列推出青銅材質錶款，並有藍、綠與咖啡色可供選擇，與換上橄欖綠色面盤的HyperChrome皓星系列，都是4、5月將登台的新鮮貨。

▲▼Rado 。（圖／公關照）

▲雷達表HyperChrome皓星系列橄欖綠色面盤新錶，約80,400元。

原定在巴塞爾錶展端出新作的Bell & Ross，目前總部改為居家上班、工廠則暫時停工，但仍要加緊宣傳靈感源自Renault 2020車隊的F1賽車以及RS 2027超級跑車的R.S20系列，面盤上12個數字時標採用Renault F1車隊相同的字體，分鐘軌道一個個黑白方格立刻讓人聯想到賽車場上的黑白方格旗，當中啞光黑色陶瓷款限量999只，與精鋼款均已上市。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross啞光黑色陶瓷BR 03-94 R.S.20腕錶，220,000元。（圖／Bell & Ross提供）

關鍵字：

雷達表, Rado, Bell & Ross, 新冠肺炎
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