30歲後更在意「素顏好氣色」　鍾欣怡：做個連自己都會愛上的女人

▲（圖／鍾欣怡提供）

年齡對於女人來說，一直都是個重大的威脅，年輕時，不需要特意保養，就能散發青春光采，但到了一定年紀後，不只肌膚開始長細紋，身體的各處也開始出現或大或小的狀況。

藝人鍾欣怡近幾年，雖然較少出現在螢光幕前，但卻時常在粉絲專頁中與粉絲聊些保養心得與生活大小事，她分享「年過30歲後，才發現比起時下流行的妝容，自己更在意的是，素顏時所顯露出的好氣色」，這也是為什麼，即使她再忙碌打理家庭與自身品牌事業「欣欣牌」，也仍然不忘注重身體各處的保養，實在很難想像她已育有兩個孩子。

有一種美麗，是由內而外散發好氣色

鍾欣怡與先生孫樂欣是演藝圈的模範夫妻，兩人也時常在直播上分享日常點滴

▲（圖／鍾欣怡提供）

舉例經期保養來說，鍾欣怡一直都是個會經痛的體質，每個月的經期總是來得不穩定，尤其是年輕剛進入演藝圈時，日子過得相當忙碌，在主持外景節目時，更是需要頻繁出國，熬夜、三餐不正常簡直是家常便飯，有好幾次都因為大血崩而臨時取消通告，直到生孩子後，才開始重視坐月子、調養身體這塊。

鍾欣怡習慣在每天睡前泡一杯月月好事飲來喝，剛好可以暖暖身子，幫助入眠

▲（圖／鍾欣怡提供）

前陣子剛好受女性經期保養品牌「大姨媽」之邀擔任代言，她親身體驗幾個月後，發現真的有調養有差，氣色好非常多，也不再需要時刻使用口紅，遮掩蒼白的唇色，甚至有一回去韓國工作時，在大家都喊冷的低溫中，自己居然還能身穿短裙而不覺得冷，手腳也不如往常冰冷，讓先生孫樂欣嘖嘖稱奇，直說也要加入每晚來一杯的行列。

鍾欣怡坦言自己並不是一個有固定吃保健食品與燉補四物習慣的人，時常「只有一個月」的熱度。直到遇見「月月好事飲」後，因為直接用熱水就能沖泡很方便，喝起來又有淡淡的紅棗味，完全可以取代手搖飲。她才發現原來遇到自己喜歡的商品，習慣是可以被養成的，現在有時忘記，小孩還會跑來提醒她！

有一種生活態度，是擁有愛自己的能力

鍾欣怡每日都會喝2000cc以上的水，她強調「就算使用再好的保養品，也要記得補充水分」

▲（圖／鍾欣怡提供）

保養之於鍾欣怡而言，是一個寵愛自己的方法，每晚的保養時光，是她給自己的Me-Time獨處時間，照顧肌膚的同時，也好好沉澱一整天的心情，花些時間與自己對話，才不會日復一日，為了工作、家庭被時間推著跑，而迷失了自己的存在價值。

多花一點時間關注在自身，找到自己感興趣的嗜好，是鍾欣怡30歲過後的深刻體悟。「不能永遠指望別人，要學會創造自我價值，做個連自己都會愛上的女人」，她分享現代人生活中充斥著社群軟體，容易相互比較，進而陷入抱怨的負面情緒當中，因此需要提醒自己經常保持著樂觀的心情，情緒過了就別再放在心上耿耿於懷，反正事情總是會被解決的！

有一種女人，是如魚得水的自在

雖說「欣欣牌」是鍾欣怡目前的事業重心，但若有其他機會，她也不排斥任何發展的可能

▲（圖／鍾欣怡提供）

很多人總想要將凡事都做到100分，從前的鍾欣怡也是，但在去年的後半年，她才慢慢發現，沒有什麼是一定要怎麼樣，或是不能怎麼樣，不僅能讓自己保有彈性，有時適當「放下」莫名的堅持，在各方面反而會更自在快樂。

最後她也期許，在今年度的自己能「莫忘初衷」，繼續堅持在熱愛的事情上，能夠不畏他人眼光與流言蜚語，持續直播和大家分享更多生活日常！

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