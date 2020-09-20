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遮瑕膏隱藏版5地雷！做不好底妝絕對變超厚重

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記者李薇／台北報導

在使用鮮豔的彩妝之前，一定要把肌膚的瑕疵整理乾淨，宛如一張乾淨的畫布，堆疊上彩妝，才能讓妝容更加鮮豔亮眼，但是在使用遮瑕膏的時候，很多人常常會沒辦法遮乾淨，然後底妝越疊越厚，其實都是因為4個小細節沒有做好。

▲彩妝,粉底,粉底液,底妝,彩妝,美妝保養(圖／達志示意圖)

▲底妝要完美，遮瑕少不了。（圖／達志示意圖）

1.遮瑕膏要推勻

在使用液狀的遮瑕膏時，通常都會有海棉棒的設計可以搭配，可以在臉部需要遮瑕的部位均勻推開，並且自然從臉中往臉外漸層，這樣可以避免臉上有色塊出現，同時也能做到局部的修容。

2.選色錯誤

很多人都知道，青色黑眼圈用橘色遮、棕色黑眼圈用膚色暗一號遮瑕膏遮，但是常常在選色的時候，都選了超級白的顏色，結果導致根本就遮不乾淨，又顯灰、顯髒，記得一定要選擇暗一點的色號，後續再用底妝提亮。

▲遮瑕,底妝,The Saem。（圖／pixabay）

▲痘痘遮瑕就用膏狀的產品。（圖／pixabay）

3.痘痘就用遮瑕膏

液狀的遮瑕比較適合大範圍的修容或是蓋班之類的方向使用，小顆的痘痘建議可以用遮瑕膏來使用會比較容易遮得乾淨，因為固狀的遮瑕膏比較不會流動，後續上妝輕柔，就不用擔心把蓋好的痘痘遮瑕推掉。

4.後續粉底上妝要夠輕柔

大部分的人在上底妝的時候， 都是拿顆海綿蛋拍拍拍拍，卻常常忽略了一個問題，就是手勁太大，導致把之前的遮瑕全部都推散了，應該是輕輕碰到臉頰就要拿起來，而不是真的往臉上拍，只是輕輕地撲一下而已，這樣才能真正蓋好黑眼圈。

▲遮瑕,底妝,The Saem。（圖／pixabay）

▲遮瑕膏還可以當作底妝使用，非常方便。（圖／pixabay）

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