迪士尼、積木風齊發　兒童節造型蛋糕在家過也很HIGH

▲多家業者推出兒童節蛋糕，在家過也很有趣。（圖／哈根達斯、BAC、85度C提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

本週末即將進入兒童節假期，因為新冠肺炎疫情關係不想趴趴走，也能為家中兒童準備療癒禮，哈根達斯、85度C、BAC均針對兒童節推出造型蛋糕，包括迪士尼、樂高積木風任君選擇，在家開吃也能玩很HIGH。

85度C積木風蛋糕

充滿繽紛色彩的85度C「積器人」，以積木造型詮釋機器人、飛機與拼圖片元素，點綴許多小孩喜歡的草莓，視覺感十足，以香草戚風蛋糕為底，加上草莓慕斯與草莓餡，以及牛奶布蕾跟鮮奶油，營造豐富的口感，6吋售價420元。

85度C表示，4／5錢加碼推出家庭套餐和兒童套餐優惠，購買兒童節指定6吋蛋糕任一款（機器人／霸王龍），加55元以上飲料任選4杯，可享88折優惠，僅限現場購買。

BAC可可鼠於你

BAC推出米奇造型蛋糕「可可鼠於你」，超萌可愛的造型讓人好療癒，柔軟的湯種可可戚風蛋糕為底，搭配一層的藍莓果粒慕斯，與第二層的濃郁莓果可可慕斯內餡，選用委內瑞拉牛奶可可豆充滿濃郁香氣，售價1,190元。

4／5前門市自取購買兒童節套組（「米奇造型蛋糕可可鼠於你」或「艾莎公主雪藏蛋糕」＋「米奇手工曲奇」），加贈迪士尼雨傘；單次購買「米奇可可鼠於你蛋糕」以及「艾莎公主雪藏蛋糕」，享組合特價2,099元。

哈根達斯小熊維尼

冰淇淋品牌Häagen-Dazs哈根達斯以「Häppy-Dayzs 春日繽紛食刻」為主題，精選迪士尼角色蛋糕，包括香濃草莓加上酸甜的芒果雪酪的小熊維尼、白桃覆盆子與仲夏野莓口味的小美人魚等，要讓視覺味覺都很驚艷，售價1,780元起。

4／5前至全台哈根達斯門市購買任一尺寸、品項蛋糕，加送價值250元消費抵用券，另大台北特定地區也提供蛋糕宅配服務，4月底前至門市現場預訂或電話預訂，可享運費半價限時優惠。