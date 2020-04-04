給喜愛頻繁更換髮色的你！韓妞最愛「LPP角蛋白」護髮來了

▲重度染髮者的福音，南韓偶像愛用的護髮療程正式來台。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、好剪才，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

為什麼南韓偶像們頻繁更換髮色，卻依然擁有強韌彈力的好髮質？為了因應快速變化的變髮風潮，他們會在染燙流程中添加「LPP角蛋白」成分，以補充髪芯深層養份、減緩化學藥劑對頭髮的傷害，現在這個護髮療程正式引進台灣。

LPP是一種小分子的多胜肽(蛋白質)，是在韓系藝人們在沙龍裡最被廣泛使用的護髮元素，除了作為專業級髮質護理的成分使用之外，髮型師們也會拿它來作為燙染前後塗抹在頭髮上的防護劑，以保護髮質免於被化學藥劑及高溫的傷害而造成受損。

▲內修護、外包覆讓護髮更有感。

LPP角蛋白髮護療程，是以LPP（小分子的多胜肽）搭配PPT（大分子的多胜肽），作為護髮時的一劑與二劑，先用大分子的PPT，進入髮芯深層凝聚固化後，作為穩固、豎起毛髮骨幹的角色，再用小分子的LPP，填補剩餘的小空洞，緊緊包覆著髮絲，作為毛髮的保護膜。

▲護髮後改善毛躁，光澤度立刻提升。

護髮當然不會只有一種方式，必須根據不同髮況去選擇最適合的修復方式。針對只有燙或染髮一次的輕度受損髮來說，只要加強保濕滑順的護髮產品來對付輕微的分岔及毛燥即可。

如果是因頻繁的燙染或漂髮而造成的中度、重度受損狀況，就需要定期上髮廊做能深層修護、補充角蛋白的護髮療程，才能真正填補髮絲結構的空洞，阻止髮絲脆弱造成的斷裂，並搭配每週2~3次的居家護髮，延長護髮療程的功效。

在 Instagram 查看這則貼文 IRENE（@renebaebae）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 下午 11:49 張貼

另外，髮型師也叮嚀，沒有燙染過的原生髮也需要保養，頭髮在風吹日曬跟頻繁的吹整梳理下，也會因摩擦和氧化而造成損害。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App