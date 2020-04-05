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水原希子化妝免上粉底液！靠這個「洗臉秘訣」養成少女肌

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@i_am_kiko

身為美韓混血的水原希子，以模特兒、演員身份在日本出道，並活躍於各大時尚圈中，獨特的臉孔與高挑身形受到許多品牌重用，在全球人氣甚高，雖然常因種族及作風引起爭議，但不可否認的是，水原希子是一位有實力且狀況保持非常好的專業模特兒，日前在自拍影片中透露了獨特的保養與化妝方式，以下就一起來看看水原希子是如何養成無暇肌膚的？

身為模特兒，工作上有很長的時間都必須帶妝，所以私下的水原希子其實蠻常以素顏示眾，年齡已接近三十的她依舊維持著讓人羨慕的少女肌膚，水原希子自錄了一段日常保養與化妝分享給大家，更提及了獨特的秘訣：

▲水原希子。（圖／翻攝自IG）

水原希子日常保養只有簡單的四步驟，第一步驟洗臉時，習慣以冷、熱水交替使用，接著輕拍化妝水，抹上精華液，最後一步則是會利用厚厚的乳霜，搭配電動美容儀來一邊按摩、一邊拉提臉部肌膚，提亮、大眼效果非常好。

▲水原希子。（圖／翻攝自水原希子IG）

而水原希子獨特的保養秘訣，除了日常洗臉習慣冷熱水交替，更在於她平時非常喜歡去桑拿（三溫暖），在蒸氣室把臉蒸得熱熱的，出來後冷水沖臉，並交替四次，水原希子認為這對她來說有很大的差別！

▲水原希子。（圖／翻攝自水原希子IG）

在進入到化妝之前，水原希子會先使用一張衛生紙將多餘保養品按壓掉，本身肌膚底子不錯的她「不使用粉底液」，而是直接上遮瑕膏，用偏橘色遮瑕膏遮黑眼圈，再使用亮一階色號打亮眼下、遮痘疤與暗沈，底妝便完成了！天生麗質不需過度修飾，不禁令人心生羨慕。

▲水原希子。（圖／翻攝自水原希子IG）

水原希子本身眉毛濃密，只會上點染眉膏來梳整毛流，加上她招牌的上揚貓眼眼線，與鮮豔的大紅唇，她也分享這個經典妝容的靈感來自於50年代的豔麗女星，如奧黛麗赫本，自己從18歲開始就都是畫這個妝容。

▲水原希子。（圖／翻攝自水原希子IG）

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關鍵字：

水原希子, kiko, 模特, 保養, 化妝
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