遠距離戀愛必知！3個維持感情的小秘訣　睡前聊天別老是抱怨

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

隨著網路、通訊的發達，遠距離戀愛越來越常見，但因為分隔兩地，無法生活在一起、不能常常見面和陪伴對方，常會讓其中一方或是雙方感到不安、孤單，甚至引發許多爭吵，讓異地戀比起一般戀情來說更難維繫。但相反來說，因為通訊更為方便，只要抓住幾個關鍵小技巧，就能幫助維持感情，讓遠距離戀愛變得更輕鬆、更甜蜜。

1.別忽略節日和紀念日



分隔兩地的遠距離戀愛，雙方沒辦法常常見面，所以更應該要在彼此的紀念日、節日等特殊日子表達情感和關懷。因為彼此不在身邊，總是會有感到落寞的時候，加上某些節日看著街上成雙成對的情侶，更容易讓人感到孤單寂寞。

依照彼此時間、金錢等條件狀況，不一定要每個節日都非要見面或是互相送禮物，可以挑選幾個重要的紀念日、節日見面或送禮，其他節日無法相見時，至少可以多關心對方，哪怕只是一封訊息或是電話、視訊，都能讓另一半感受到你的在乎，也能讓對他失落的心情變得不一樣。

2.睡前盡量少說負面的事



白天雙方都在忙著自己的學業或工作，大多數人都是利用晚上與另一半聯絡感情，尤其若是習慣於睡前通電話的人，盡量不要一直抱怨或總是說很負面的事。因睡前通常是一天當中最為放鬆的時候，若是一直說一些很負面的事情，不僅會常讓壞情緒影響到對方，也可能讓對方因為擔憂你或是意見不同而引發吵架，反而使得兩個人都睡不好。所以如果是習慣於睡前通電話的人，可盡量以當天有趣、快樂的事做為分享，不順心或想抱怨的事則要拿捏好時機再說。

3.主動跟對方更新自己的動態



信任是感情中很重要的元素，尤其對於無法常見面、生活在一起的異地戀更是重要，因此互相給予對方更多的關心和安全感也是維持遠距離戀愛的很大關鍵，而主動跟對方更新自己的動態，比如今天晚上跟同事聚餐會晚一點回家，最近在學習什麼新的事物…等，主動告訴另一半，也能讓對方更放心、更有安全感，兩個人都互相給予對方信任，就能幫助減少因距離帶來的猜忌和不安感。

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