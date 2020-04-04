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在家追劇也能瘦！法國爆紅「滑杯瘦身」，消除橘皮超有感

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▲▼爆紅「滑杯瘦身」，消橘皮超有感 。（圖／品牌提供）

▲瘦身按摩搭配小工具，能讓功效事半功倍。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

疫情延燒，連假在家追劇好無聊，零食不忌口加上久坐，讓身上肥肉多一圈。不用特別費心外出運動，拿起手上的滑杯就可瘦出新境界，搭配瘦身油跟著做就能活絡肌膚，緊緻超有感。

▲▼爆紅「滑杯瘦身」，消橘皮超有感 。（圖／品牌提供）

▲橘皮是許多女生的煩惱。

滑杯誕生，來自一個感人的故事，創辦人是一對夫婦。由於妻子產下第二個孩子後，即便想透過運動與飲食管理改善，頑固的橘皮組織仍無動於衷，為了想減輕妻子對於橘皮的煩惱，物理治療師丈夫以中國拔罐原理為靈感，結合按摩技法而研發。

▲▼爆紅「滑杯瘦身」，消橘皮超有感 。（圖／品牌提供）

▲不需要技巧，在家就能輕鬆做。

滑杯超簡單5招

1.取適當美體油塗在腿上， 擠壓出滑杯內的空氣。
2.吸附肌膚表面，使滑杯呈現中空狀態。
3.大腿直線來回上下滑動
4.大腿間左右滑動
5.大腿間以S型滑動

▲▼爆紅「滑杯瘦身」，消橘皮超有感 。（圖／品牌提供）

▲品牌推出體驗療程。粉紅胡椒美體滑杯按摩課程，1,680元。（原價2,000元）

如果在家懶得推，Melvita SPA美妍護膚空間也推出60分鐘身體療程，以粉紅胡椒美體油，搭配滑杯幫助加速循環，幫助改善肌膚緊實與平滑度，整個療程將近用掉半瓶美體油，CP值相當高。

▲▼爆紅「滑杯瘦身」，消橘皮超有感 。（圖／品牌提供）

▲Melvita SPA美妍護膚空間。

療程中先以嗅吸開啟，接著透過手技按摩先舒鬆身體肌肉後，針對僵硬緊繃的背部肌肉以及如大腿、腹部、腰部等局部脂肪容易囤積與紋路重點部位，以仿手感揉捏手技的滑杯加強按摩導入，同時透過真空產生負壓的原理吸附於肌膚表面，再以來回快速滑動，有效舒緩腫脹不適，改善凹凸不平的脂肪囤積產生的橘皮紋路。

▲▼爆紅「滑杯瘦身」，消橘皮超有感 。（圖／品牌提供）

▲粉紅胡椒美體油成分升級，更好推抹好吸收。

除強化美型外，此療程也適合經常運動的女性，有助運動後的放鬆舒緩肌肉、消除乳酸堆積，同時達到美體作用。針對產後媽媽或是容易水腫與有橘皮困擾的女性，有效促進代謝及快速緊緻鬆弛凹凸不平的紋路。

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關鍵字：

滑杯, 按摩杯, Melvita, 瘦身, 橘皮
fashion.net

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