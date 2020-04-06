包・開箱／Lisa機場背PRADA編織包成熱搜　今年春夏就缺它

▲Lisa機場穿搭PRADA編織包開箱細節。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、PRADA官網、IG@prada

於今年二月下旬時，正值2020米蘭秋冬時裝大秀期間，南韓女團BLACK PINK成員Lisa當時以一身學院風造型現身機場準備出發看秀，除了獲粉絲們大讚「根本洋娃娃」之外，身上的包款與鞋款也瞬間成為熱搜，Lisa肩上的黑色「編織」包款來自PRADA 2020春夏系列，今日就和《ET FASHION》一起來細細欣賞。

▲Lisa現身南韓仁川機場，準備前往參加米蘭時裝周。（圖／CFP）



在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalisa_m_s）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 上午 3:09 張貼

在PRADA 2020春夏系列的配件、包款中，可以看到許多「編織」的元素，充滿夏日氣息，而Lisa肩上的「皮革編織手袋」便是其中之一，搭配上休閒的灰色裙裝、長襪與黑皮鞋，營造俏皮可愛的學院風之間依然時尚感滿分，以下一起來看看這款編織手袋的開箱細節：

全黑的皮革霧面中帶有點光澤，仔細看可以發現，PRADA所推出的編織包款與一般單純一條一條相互重疊的編織不同，它是在每一條皮革上製作出孔洞，並讓垂直的另一條直接穿過去，才能在表面呈現出粗細交錯之感。

內部空間非常大，約會、上班、正式場合都很適合，由中間的拉鍊袋分隔為兩區，方便分類收納，較為佔空間的長夾、折疊傘也能放入。

除了可手提、單肩背的寬帶，也附有有長背袋，可像Lisa這樣斜背，貼心的是，當你使用長背帶，而不想要原本的手提寬帶成為累贅或負擔，它也是可以整條拆卸下來的，搭配自由度相當高。

同款包型還有白色與咖啡色，比起黑色款式，可以看到中間的孔洞，編織感更為強烈，而內裡部分則皆以黑色為主。

▲共又黑、白、咖啡三色，售價為NT＄93,500。



Lisa這套學院造型中，吸睛的不只有肩上的包款，腳踩的樂福皮鞋更是本季爆款，與包款同樣運用到了編織的元素，加碼讓大家細看它的美。

▲編織金屬扣飾樂福皮鞋NT＄39,500。

《同場加映》



於PRADA秀場上，Lisa又以另一套金色套裝現身，耀眼的「小金人」裝扮，在她身上卻一點也不突兀，手裡拿的也是個金光閃閃的手袋，是PRADA經典的皮革網袋束口包，雖然台灣並沒有販售Lisa同款，不過這款網袋包一直以來都不斷有推出新花樣，有非常多的款式可選擇，同樣都相當適合春夏季節的穿搭！

▲網袋束口手提包，NT＄37,000。



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