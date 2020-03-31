Kiehl’s「神力小紅瓶」全球首賣！超強修護精華一次改善8大肌膚問題

▲Kiehl's推出首款修護精華，超強滲透力和修護力備受期待。（圖、影／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

擁有蛋白霜、金盞花化妝水、激光淡斑精華等眾多高人氣熱賣保養聖品的Kiehl’s契爾氏，在精心研究10年後，終於推出品牌首款修護精華「11kDa超導全能修護精露」，不僅擁有快速又深層的滲透力，更有能改善8大肌膚問題、穩定膚況的超強修護力，搭配搶眼的紅色外瓶被稱為「神力小紅瓶」，台灣將搶先全球於4/1開賣，勢必又將成為Kiehl’s下一個神級精華。

▲Kiehl’s 11kDa超導全能修護精露，30ml，NT$2,200。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

現在市面上擁有多款主打修護精華，但Kiehl’s發現，肌膚修護關鍵來自於產品配方如何透過最短的時間達到深度作用並吸收，才能進而鞏固肌膚屏障，給予肌膚最高效的修護力。

而在經過10年研究，Kiehl’s於2020年重磅推出的全新修護精華「11kDa超導全能修護精露」，運用獨家成分、最小尺寸的「11kDa超導玻尿酸」提升吸收力，經實驗證實一滴就能滲透8層角質層，直達肌底深層保濕修護；搭配蔘根、聖羅勒、五味子等多種高活性賦活物的「微分子賦活精萃」和腺苷、維生素E兩大抗老成分，更能全面舒緩肌膚泛紅瑕疵，鎮定修護肌膚，並有效抗氧化及幫助肌膚代謝，賦活修護肌膚老化情形。

▲神力小紅瓶一瓶能改善多種肌膚問題，搭配清爽不黏膩質地，連油肌使用也無負擔。（圖／記者張毓容攝）



被稱為「神力小紅瓶」的11kDa超導全能修護精露，一瓶就能有效改善泛紅、乾燥、暗沉、粗糙、油光、失去彈性、皺紋和瑕疵等八大肌膚問題，擁有超強修護力，能穩定肌膚和強化肌膚屏障，但質地清爽不黏膩，一抹水潤清透，還能神救援壓力疲憊肌，恢復肌膚原有光彩。

▲Kiehl's推出超狂上市試用活動，讓消費者先體驗「神力小紅瓶」。（圖／品牌提供）



為回饋台灣消費者的熱愛，Kiehl’s「神力小紅瓶」將於4/1搶先全球首賣，更推出超狂超有誠意的「上市試用活動」。於4/1至4/30止，只要購買新品「11kDa超導全能修護精露」30ml正貨，即可獲贈「11kDa超導全能修護精露」4ml豪華試用品，讓消費者可先使用4ml試用品，使用後若不滿意，可於原櫃辦理正貨商品退貨服務。

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