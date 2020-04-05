別讓肌膚慢性自殺！這些「卸妝錯誤」，一半女生都做過

▲卸妝務必要卸乾淨，否則保養再多也枉然。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

清潔是保養的第一要務，而上妝後的卸妝尤其重要，有的女生懶得卸妝，總是一股腦把卸妝產品往臉上抹，要知道卸妝不完全，等於殘害肌膚，以下這些錯誤，妳中了幾個呢？

依賴多效合一產品

市面上許多卸妝產品都標榜卸妝洗臉二合一，只要一個步驟就能將清潔做足，這樣的產品適用於淡妝，若你的妝容較為厚重，建議還是將卸妝和洗臉分開，才能確保妝容徹底卸乾淨，要知道肌膚長時間殘留彩妝，容易傷害肌膚，甚至會有色素沉澱問題。

用力揉搓

許多人會卸妝不完全，另一派的女生問題在於過度搓揉，用力拉扯肌膚不只會提早老化，反覆搓揉更有可能使肌膚變得泛紅易敏，若你本身就是問題痘痘肌，恐怕會變得越來越嚴重。

脫妝了就不用卸

很多女生總以為脫妝了就不需要卸除彩妝，尤其是唇妝最容易被忽略，總是用面紙一擦就帶過，要知道這樣的摩擦不僅不會把彩妝去除乾淨，反而會把色彩擦進肌膚內，導致暗沉。

忽略髮際線等細節

卸妝是清潔很重要的一環，除了眼唇需要使用專用卸妝液外，眼角、眼頭常會殘留一些彩妝，也該仔細清理。臉部像是髮際線和太陽穴也容易被忽略，如果沒有留意清潔，這些地方就容易生成粉刺和痘痘，一定要留意。

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