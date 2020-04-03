細腰、美腿同時有！5個簡單小動作瘦腿還能緊實肚肉

▲平時很忙碌或不喜歡做太多運動的人，快把瘦腿同時緊實肥肚肚的小運動學起來。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@babebani、小紅書@Ddaling

女生對於美麗總是貪心的，想要筆直修長的美腿，也想要有平坦的小腹、緊實纖細的腰線，但對於平常很忙碌或懶得做一堆運動的人來說，如果可以做一種運動有多種效果那就太好了！小紅書上就有健身博主分享了一套瘦腿同時可以瘦肚子的小運動，只要5個簡單動作，每天不用10分鐘就能幫助打造好體態。

1.半挺身剪刀腳



以手肘撐地兩臂垂直於地面，雙手平放於臀部兩側，將雙腿抬高在空中做剪刀腳，左右腳交互交疊再打開，30秒一組，共做2組。

做的時候要留意收緊下巴，避免頸部過度用力，且可適當放慢交叉動作，能更好的運用腹部發力。

2.撐地收抬腿



將雙手平貼地面，支撐在身體後側，臀部維持貼地，將雙腿抬高懸於地面上，搭配呼吸，呼氣時將雙腿往身體收攏時腹部也同時收緊，腿部往前伸回原位時吸氣，收攏深直30次為一組，共做3組。

做的時候注意收下巴，背不用刻意挺直，身體要微微彎曲，注意腹部的用力和酸脹感。

3.併攏抬腿



先仰躺於地面，雙手自然放在臀部兩側，將雙腿伸直向上抬高，抬到最高時再慢慢放下，放下時不要落地，讓腳懸空與地面留有距離，停留1秒再重複往上抬腿和放下，20個為一組，共做2組。

做的時候腳尖要繃緊，並注意是以腹部用力抬起腿部。

4.空中腳踏車



面朝上仰躺，抬起雙腳在空中做騎單車的動作，左右腳交錯向前踢腿再收回，整個過程盡量讓腹部繃緊，效果會更好，持續做1分鐘為一組，共做3組。

5.撐體拉伸



先俯臥在地面，以雙手平貼地面支撐在身體兩側，慢慢抬起上半身，雙腿張開貼於地面，頭也可以盡量往後仰，慢慢拉伸腹部，維持15秒為一組，共做2組。

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