fb ig video ETtoday search mobile

點睛品月老紅線圈住林宥嘉與丁文琪　鑲小鑽更美

> >

▲▼林宥嘉戴點睛品 。（圖／公關照）

▲林宥嘉與丁文琪喜獲愛女，湊成一個「好」字。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林宥嘉與丁文琪（Kiki）27日宣布小女兒Pippi報到，與長子酷比湊成一個「好」字，一家四口的甜蜜模樣，讓他們代言的珠寶品牌點睛品也感受到一家子的幸福，特別設計Let's Play 18K玫瑰金鑲鑽的紅線手鍊獻上祝福，細緻的設計又含永結同心的美好寓意，適合天天當幸運物佩戴。

▲▼林宥嘉戴點睛品 。（圖／公關照）

▲林宥嘉與丁文琪一同戴上點睛品PROMESSA同心結系列戒指展現堅定感情。

點睛品的作品與感情連結深刻，林宥嘉夫婦自然是最佳代言人，兩人曾一同戴上品牌量身打造的PROMESSA同心結系列戒指，造型源自編織同心繩結再鑲嵌美鑽，凸顯他們的堅定情感；另一件吸引丁文琪的作品是Let's Play 18K玫瑰金圓鑽紅線手鍊，象徵月老紅線的手鍊再點綴小鑽，小巧迷人，另有幸運草墜飾的紅線款式。

▲▼林宥嘉戴點睛品 。（圖／公關照）▲▼林宥嘉戴點睛品 。（圖／公關照）

▲點睛品 Let's Play 18K玫瑰金幸運草紅線手鍊（左）13,000元，18K玫瑰金圓鑽紅線手鍊8,700元。

提到紅線手鍊，讓人立刻聯想2004年創立的法國品牌RedLine，藉由紅繩結合鑽石或各式彩寶，象徵和平、忠誠、寧靜與和諧，並陸續推出不同顏色的繩或結合K金鍊的設計，可依喜好挑選喜愛的寶石或符碼圖騰，與其他手環或腕錶疊戴更出色。

▲▼林宥嘉戴點睛品 。（圖／公關照）▲▼林宥嘉戴點睛品 。（圖／公關照）

▲RedLine Nova璀璨流星全紅線手鍊（左）29,000元，Reine Turquoise女王綠松石全紅線手鍊42,800元。

關鍵字：

點睛品, 林宥嘉, 丁文琪, RedLine
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

Melody疊戴卡地亞珠寶取悅自己　一出手逾60萬元

Melody疊戴卡地亞珠寶取悅自己　一出手逾60萬元

木村拓哉幫女兒買新衣還掌鏡拍美照　雙姝不忘代言品牌戴好戴滿

木村拓哉幫女兒買新衣還掌鏡拍美照　雙姝不忘代言品牌戴好戴滿

英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

英國最萌王子、公主拍手短片感謝抗疫英雄　路易穿喬治舊衣上陣

Tiffany打開珠寶盒　亮20億珠寶、億元巨鑽坐鎮 凱特王子妃曬三代親子照鼓舞士氣　神複製媽媽容貌讓網友驚呆 PRADA做防護衣與口罩挺義大利！　YSL、Balenciaga撐法國醫護 Swatch集團減產不停工　因應新冠肺炎縮工時、不裁員 Dior精品級乾洗手曝光！　透明瓶加CD蓋美翻、LVMH善心被讚爆 李玉璽買耳機不花冤枉錢　讚萬寶龍精品級設計、戴了超舒服 英國碧翠絲公主5月盛大婚禮喊卡！新冠肺炎攪亂王室行程

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面