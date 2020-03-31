點睛品月老紅線圈住林宥嘉與丁文琪　鑲小鑽更美

▲林宥嘉與丁文琪喜獲愛女，湊成一個「好」字。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

林宥嘉與丁文琪（Kiki）27日宣布小女兒Pippi報到，與長子酷比湊成一個「好」字，一家四口的甜蜜模樣，讓他們代言的珠寶品牌點睛品也感受到一家子的幸福，特別設計Let's Play 18K玫瑰金鑲鑽的紅線手鍊獻上祝福，細緻的設計又含永結同心的美好寓意，適合天天當幸運物佩戴。

▲林宥嘉與丁文琪一同戴上點睛品PROMESSA同心結系列戒指展現堅定感情。



點睛品的作品與感情連結深刻，林宥嘉夫婦自然是最佳代言人，兩人曾一同戴上品牌量身打造的PROMESSA同心結系列戒指，造型源自編織同心繩結再鑲嵌美鑽，凸顯他們的堅定情感；另一件吸引丁文琪的作品是Let's Play 18K玫瑰金圓鑽紅線手鍊，象徵月老紅線的手鍊再點綴小鑽，小巧迷人，另有幸運草墜飾的紅線款式。

▲點睛品 Let's Play 18K玫瑰金幸運草紅線手鍊（左）13,000元，18K玫瑰金圓鑽紅線手鍊8,700元。



提到紅線手鍊，讓人立刻聯想2004年創立的法國品牌RedLine，藉由紅繩結合鑽石或各式彩寶，象徵和平、忠誠、寧靜與和諧，並陸續推出不同顏色的繩或結合K金鍊的設計，可依喜好挑選喜愛的寶石或符碼圖騰，與其他手環或腕錶疊戴更出色。

▲RedLine Nova璀璨流星全紅線手鍊（左）29,000元，Reine Turquoise女王綠松石全紅線手鍊42,800元。

