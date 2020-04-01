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2020洗髮精走療癒系清潔！日韓瘋搶粉紅包裝，還有超萌小熊維尼聯名

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2020年髮品走向越來越講究功能，除了基本的清潔之外，還有許多訴求，像巴黎卡詩專為年輕人稀疏髮推出的粉漾芯生系列、BOTANIST推出加入竹炭的洗髮精、療癒系的THREE也全新升級，甚至DOVE也有超萌的小熊維尼包裝，一起來看看！

DOVE 限定小熊維尼系列

在台灣上市後就非常熱賣的多芬日本植萃洗髮露，在無矽靈配方中添加100%植物來源精華油，還可依髮質分為3款：蜂蜜柔亮款洗髮露（針對無光澤受損髮）、酪梨防斷髮柔韌款洗髮露（推薦給脆弱易斷髮）、荷花柔順保濕款洗髮露（有毛燥易糾結困擾）。

2020年更進一步推出「限量版-小熊維尼3款洗髮露繪本禮盒」，購買即可獲得獨家超可愛3款維尼家族玩偶，有日常版維尼，還有穿上蜜蜂裝的超萌維尼、還有個性害羞的小豬，維尼控千萬不可錯過。

同場加映：蜂蜜安瓶精華護髮油

多芬4月推出新品「蜂蜜安瓶精華護髮油」，添加西班牙蜂蜜萃取以及100%天然來源馬魯拉油，有效滋潤受損髮，同時融合杏桃花果香與蜂蜜香調，使用後讓頭髮也能散發輕柔香甜氣息。更方便的是它屬於一瓶雙效、乾濕兩用的免沖洗護髮油，可以在吹髮前抹上，保護頭髮免除吹風機的熱風損傷。出門前也可適量抹在髮尾，增加頭髮的光澤感。

KERASTASE巴黎卡詩粉漾芯生系列

別以為年輕人就沒有髮量的困擾！因為熬夜、飲食不正常、壓力、瘦身、反覆染燙造型，很多年紀輕輕的人其實也有稀疏髮或秀髮流失的問題，因此巴黎卡詩2020年3月特別針對30歲以下的秀髮流失問題，推出專屬「粉漾芯生系列」。

像當中的粉漾芯生髮浴當中不僅有巴黎卡詩招牌的養髮成份「亞美尼斯活髮因子1.5%」，還有薑根萃取活化頭皮肌膚、高山雪絨花萃取有效提升頭皮與秀髮肌膚防禦力、木醣醇增加秀髮強壯豐厚感，同時防止秀髮斷裂，從頭皮開始調理秀髮健康狀態。

同場加映：8秒護髮水

看準現代人因為過於忙碌，常因沒有足夠時間在沙龍等待，而放棄深層護髮。巴黎卡詩特別推出全新沙龍服務「超光速瞬效護」，秘密武器就是暱稱為「K水」的超光速瞬效機能水。

設計師替消費者洗完頭後，在後洗台直接在髮上使用超光速瞬效機能水，當中的縮時修復科技，遇水立即啟動活性成份，瞬間填補頭髮毛鱗片空洞，並會在頭髮表面產生一層光滑無瑕的薄膜，過程僅需要8秒。讓吹整完後的頭髮宛如自帶聚光燈般有光采。

AVEDA蘊活光萃系列

AVEDA 2020年推出重量級新品「蘊活光萃系列」，粉紅色包裝令人眼睛一亮，裡頭成分頭樣有呼應，加入了紅石榴、椰子、芒果等豐沛營養成份，為頭髮注入養分並且瞬效保鮮，主打讓「黯淡無光的髮絲重現光采」!

蘊活光萃洗髮精、潤髮乳富含超級食物的豐沛營養，包括：椰子油深度滋潤髮絲、輕盈細緻的芒果籽油維持髮絲表面的滑順觸感，最關鍵的秀髮保鮮成份則來自珍貴的紅石榴籽油，大量的Omega 5讓毛麟片維持健康，鎖住水份及油脂，展現長時間的飽水光澤。不僅細軟髮質及一般髮質適用，更針對需要費心照顧的粗硬髮質推出了滋潤版特別配方，額外添加50%植物油滋潤配方。甚至因為在日本、韓國上市之後太受歡迎而一度缺貨，使台灣延至4/10才上市。

 Three極致系列髮品全新升級

THREE髮品針對不同髮質和需求分為3種系列，包括：極致舒活（一般）、極致絲潤（受損）、極致豐盈（針對髮量）。2020年2月全系列更新，最重要的就是將原本用於臉部保養、平衡系列當中也有添加的「乳香精油」加進髮品當中。由於乳香特有的效果可讓人放鬆、進而產生平靜感，很適合現在紛亂社會氛圍紓壓使用。另一個新成份則是日向當歸萃取精華，是來自日本原生的藥草植物，可加強護髮效果。

 BOTANIST植物性黑炭潔淨型洗護系列

日系植物系洗沐品牌BOTANIST今年2月在台灣推出「植物性洗護系列黑炭潔淨型」，不僅保有植物精萃成份，還使用了2種不同尺寸的炭粒子，深層清淨頭皮毛孔髒污之餘也還可按摩頭皮。同時加入薄荷，洗後微微涼爽感，加上中性柑橘及香草系的雙重香氛，洗起來非常舒爽，很適合越來越熱的天氣使用。

Hair Rituel by Sisley賦活重生護色洗髮精

頂級髮肌養護Hair Rituel by Sisley，2020年1月全新推出賦活重生護色洗髮精，以植物活性萃取精華達到護色的效果，讓染後的髮色長久維持鮮艷明亮度，同時還能強化髮絲強韌度，以及舒緩、滋養因接觸染劑藥水等，所引起的髮肌不適，染後的髮絲也能越洗越亮！

2020推薦髮品參考價錢

DOVE小熊維尼蜂蜜安瓶精華護髮油100ml，NT$329
DOVE小熊維尼洗髮露繪本禮盒（蜂蜜輕盈柔亮洗髮露、防斷髮柔韌洗髮露-酪梨精萃、柔順保濕洗髮露-荷花精萃）500g，NT$329
KERASTASE巴黎卡詩粉漾芯生髮浴250ml，NT$1,000
KERASTASE巴黎卡詩粉漾芯生髮浴清爽型250ml，NT$1,000
KERASTASE巴黎卡詩粉漾芯生髮乳200ml，NT$1,200
KERASTASE巴黎卡詩超光速瞬效護，服務價格依各沙龍訂價為準，詳情請洽詢全台巴黎卡詩專業沙龍
AVEDA蘊活光萃洗髮精250ml，NT$1,450、1000ml，NT$4,350
AVEDA蘊活光萃潤髮乳250ml，NT$1,450、1000ml，NT$4,350
AVEDA蘊活光萃洗髮精（潤澤）250ml，NT$1,450、1000ml，NT$4,350
AVEDA蘊活光萃潤髮乳（潤澤）250ml，NT$1,450、1000ml，NT$4,350
THREE極致絲潤洗髮露R（無矽靈）250ml，NT$1,400
THREE極致絲潤護髮霜R（無矽靈）165g，NT$1,500
THREE極致舒活洗髮露R（無矽靈）250ml，NT$1,100
THREE極致舒活護髮霜R（無矽靈）165g，NT$1,200
THREE極致豐盈洗髮露R（無矽靈）250ml，NT$1,400
THREE極致豐盈護髮霜R（無矽靈）65g，NT$1,500
BOTANIST 植物性洗髮精(黑炭潔淨型)葡萄柚&黑醋栗490ml，NT$550
BOTANIST 植物性潤髮乳(黑炭潔淨型)佛手柑&迷迭香490g，NT$550
Hair Rituel by Sisley賦活重生護色洗髮精200ml，NT$2,300

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 洗髮精, 美髮
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