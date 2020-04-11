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三間韓國「極簡包」品牌百搭不過時　夾液下、1+1多功能正夯

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▲極簡包 。（圖／翻攝自IGelbategev__、@ouro.official、@findkapoor）

▲韓國百搭手袋品牌。（圖／翻攝自IGelbategev__、@ouro.official、@findkapoor）

還在猶豫該下手買哪個品牌的包包嗎？這次編就替大家精選了三間來自韓國的百搭手袋品牌：

Elbategev

無需繁華造型，樸實的包款式反而更能吸引眾人目光，成為日常穿搭中不可或缺的重點單品。Elbategev的手袋設計雖無任何華麗元素裝點，但優質的皮革選、圓滑修邊、和時髦的色彩搭配使它成為眾多歐妮的推薦品牌。另外像是時下正夯的腋下包，也可透過環繞式伸縮肩背帶的調整輕鬆打造而出，不僅賦予手袋復古質感，素面皮革的搭配也增添了素雅氣息。

Ouro

若你對幾何輪廓的手袋比較不感興趣的話，那麼Ouro的包款一定會中你的心。從藝術角度取材，Ouro的水桶包少了飾邊的車縫線甚至拼接設計，僅以一塊皮革打造出猶如雕塑品的大容量肩背袋。另外像是放大版的珠扣式復古零錢包設計，外型雖然並未符合極簡風格的手袋，但卻深受復古魂少女的喜愛，尤其搭載的寬版肩背帶和打結造型，更替手袋注入過目不忘的時髦韻味。

Find Kapoor

從最初一款水桶提包的誕生，到現在的打結肩背造型托特袋，Find Kapoor的手袋選項雖然無琳瑯滿目的款式，但實裝的容量和簡約且不失風格的外型，使Find Kapoor成功打響知名度，與中國知名網路平台天貓合作，由此可見Find Kapoor的魅力有多麼令人著迷。然而除了主打的素面款，Find Kapoor也特地推出拼接款和印有滿版FKR印花的水桶包，提供女孩們更多樣的俏麗選擇。再來像是圓潤外型的馬鞍包也很直得入手喔！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

●不超過萬元的韓國小眾手袋品牌！就連韓劇女王孔曉振也愛提「Atelier Park」魅力大解析

●跟著瑞士時尚指標女孩Sindi Arifi的每日發文，發掘源自瑞士的大小眾時髦品牌！

●絕對要收進口袋的2個澳洲小眾品牌！梅根王妃也愛的Oroton手袋、一戴氣場超強的Ryan Storer飾品

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 包包, 韓牌, 百搭
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