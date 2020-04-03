春夏大勢「老花漁夫帽」！Louis Vuitton經典、Dior氣質

風靡時尚圈的老花風潮持續發燒，各大精品品牌紛紛以自家經典monogram圖案，搭上服裝、配件推出充滿復古風的單品，其中最常見的莫過於包包、手袋，最近又再上架全新老花漁夫帽，快來看看有哪些品牌推出吧。

Gucci

一提到復古風格，相信不少人腦海中會浮現由Alessandro Michele職掌的GUCCI，品牌以經典GG帆布製成的老花漁夫帽，帽子佈滿monogram圖案，中間搭配一條環狀的咖啡色皮帶，飾有金色的「GG」標誌點綴，而帽邊則以同色的皮革包邊，中性風的設計男女都能配戴。

Dior

老花風潮回歸，想必與Dior先前推出的Oblique氣墊粉餅脫離不了關係，近期品牌再以Oblique帆布推出多款漁夫帽，除了整頂佈滿Oblique圖騰的帽款，品牌還將Oblique圖案放在漁夫帽內側，點綴上蕾絲面紗，為中性帽款增添一絲女性柔美的氣息。

Burberry

創意總監Riccardo Tisci入主英倫百年老牌Burberry帶來的創舉之一，便是為品牌換上全新TB Logo，以品牌創始人Thomas Burberry名字的縮寫，結合Monogram印花組合而成。全新TB Logo也應用到漁夫帽上，內層則為喀什米爾材質，兼具外觀與舒適度，走在時尚尖端的女孩怎能不入手。

Louis Vuitton

提到老花自然少不了創始元老Louis Vuitton，經典monogram圖案成為一大標誌，品牌再將monogram圖案放到漁夫帽上，搭配灰色、藍色等多種繽紛色，當然還有最經典的咖啡色系，內、外皆能配戴的兩用設計，能自由轉換不同的穿搭風格。

MLB

來自韓國的潮流品牌MLB korea，深受女明星們喜愛，像是GiGi Hadid、蔡依林、李聖經、Twice子瑜等，經常都可以見到她們私服中出現MLB的單品。除了明星商品棒球帽之外，MLB也推出滿版品牌Logo的漁夫帽，加上平易近人的售價，比起精品牌也更好入手。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 好比例完全複製貼上！孫芸芸女兒「廖思惟」超百變率性又甜美，迷人穿搭一次擁有！

● 小資女必收中價位品牌Marc Jacobs、Bally、Longchamp、Coach…2020春夏全新包包都在這(持續更新

● 2020年初值得關注的球鞋都在這！盤點NIKE、adidas Originals、PUMA、New Balance...各大品牌新鞋款(持續更新