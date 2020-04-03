fb ig video ETtoday search mobile

春夏大勢「老花漁夫帽」！Louis Vuitton經典、Dior氣質

> >

風靡時尚圈的老花風潮持續發燒，各大精品品牌紛紛以自家經典monogram圖案，搭上服裝、配件推出充滿復古風的單品，其中最常見的莫過於包包、手袋，最近又再上架全新老花漁夫帽，快來看看有哪些品牌推出吧。

Gucci

一提到復古風格，相信不少人腦海中會浮現由Alessandro Michele職掌的GUCCI，品牌以經典GG帆布製成的老花漁夫帽，帽子佈滿monogram圖案，中間搭配一條環狀的咖啡色皮帶，飾有金色的「GG」標誌點綴，而帽邊則以同色的皮革包邊，中性風的設計男女都能配戴。

Dior

老花風潮回歸，想必與Dior先前推出的Oblique氣墊粉餅脫離不了關係，近期品牌再以Oblique帆布推出多款漁夫帽，除了整頂佈滿Oblique圖騰的帽款，品牌還將Oblique圖案放在漁夫帽內側，點綴上蕾絲面紗，為中性帽款增添一絲女性柔美的氣息。

Burberry

創意總監Riccardo Tisci入主英倫百年老牌Burberry帶來的創舉之一，便是為品牌換上全新TB Logo，以品牌創始人Thomas Burberry名字的縮寫，結合Monogram印花組合而成。全新TB Logo也應用到漁夫帽上，內層則為喀什米爾材質，兼具外觀與舒適度，走在時尚尖端的女孩怎能不入手。

Louis Vuitton

提到老花自然少不了創始元老Louis Vuitton，經典monogram圖案成為一大標誌，品牌再將monogram圖案放到漁夫帽上，搭配灰色、藍色等多種繽紛色，當然還有最經典的咖啡色系，內、外皆能配戴的兩用設計，能自由轉換不同的穿搭風格。

MLB

來自韓國的潮流品牌MLB korea，深受女明星們喜愛，像是GiGi Hadid、蔡依林、李聖經、Twice子瑜等，經常都可以見到她們私服中出現MLB的單品。除了明星商品棒球帽之外，MLB也推出滿版品牌Logo的漁夫帽，加上平易近人的售價，比起精品牌也更好入手。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

好比例完全複製貼上！孫芸芸女兒「廖思惟」超百變率性又甜美，迷人穿搭一次擁有！

小資女必收中價位品牌Marc Jacobs、Bally、Longchamp、Coach…2020春夏全新包包都在這(持續更新

2020年初值得關注的球鞋都在這！盤點NIKE、adidas Originals、PUMA、New Balance...各大品牌新鞋款(持續更新

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 漁夫帽, 精品, Gucci, Burberry, Louis Vuitton
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

嫁對人幸福一輩子！4大星座男是「最佳好老公」　單身女孩先鎖定第一名

嫁對人幸福一輩子！4大星座男是「最佳好老公」　單身女孩先鎖定第一名

Lisa罕見中分美出天際！「白色鏤空洋裝」長腿若隱若現超逼人

Lisa罕見中分美出天際！「白色鏤空洋裝」長腿若隱若現超逼人

減醣飲食一週就能減掉4.5公斤！免挨餓就能自然瘦下來

減醣飲食一週就能減掉4.5公斤！免挨餓就能自然瘦下來

偷吃有跡可循！心理學博士曝男生出軌的「9個徵兆」 「以後可能會用到」的東西千萬少買　這4類商品太多只會攪亂生活 總是沒有安全感「缺愛女孩」3大特質：面對喜歡的人先是膽怯 細腰、美腿同時有！5個簡單小動作瘦腿還能緊實肚肉 鑲邊漸層玫瑰集結紅與白，一朵滿足所有喜好！還有清新薄荷色更唯美 為什麼遇不到「對的人」？許允樂：適不適合比起好不好更重要 萬芳醫院星巴克清空桌椅　日後站著喝？官方回答了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面