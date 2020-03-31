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安格斯12星座一周運勢3/30-4/5　金牛、處女、摩羯適合宅家休養

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牡羊　3.21~4.20

雖然疫情阻擋了羊座想飛的心，不過羊兒體內的過動兒能量可說是擋也擋不住，在連假期間似乎特別閒不住，想要好好找個可以放鬆心情的地方，可別忘了作好防疫措施再出發！金星移轉下，羊兒面對即將到來的愛情，很可能會亂了陣腳，掉入愛的漩渦裡。至於已經有伴的會跟情人花不少時間待在家裡，享受居家生活和樂趣。

金牛　4.21~5.20

忙了好一陣子的牛兒本周運勢仍不見明顯好轉，只能建議你趁著連續假期可以稍稍放空，把重點轉向感情或家庭上，也順勢轉換自己過度緊繃的情緒，稍稍舒緩的心情。此時好運暫時還沒降臨，若要作金錢方面的重大決策，最好能多找人商量，或擇期開始，不然若在沒有想太多的情狀下，事後很可能要作很麻煩的收尾。

雙子　5.21~6.20

金星悄悄在週間轉移，雙子運勢將由低拉高，一開始小不順，但很快進入一段非常開心的時期，之前若與周圍朋友有什麼過節或是溝通不良的地方，不妨把握這周，有話直說、好好商量溝通，與其互生心結，不如把話說開！愛情好運降臨，擋也擋不住，單身者可望傳來愛情的消息。有對象者，和情人默契不錯！

巨蟹　6.21~7.21

本週蟹座運勢變化開高走低，一開始的你由於有不少朋友相挺，讓你有些春風得意，但志得意滿只會招來不必要的麻煩，這個假期與其四處社交，不如悠哉在家享受生活，也避免樹立更多小人。與人方面的溝通多些保留，尤其小心心直口快帶來的問題，面對不欣賞的對象即使不能交好至少保持表面和諧。

獅子　7.22~8.22

本週獅子整體運勢表現似乎不如上週光鮮亮麗，最主要還是與你的心情有關，這陣子的你心情常常在低空盤旋，愈是空閒愈容易胡思亂想，在疫情影響下任何娛樂都很掃興，對於朋友或是情人的邀約都不太提得起勁，如果有什麼不順利的事情不妨找情人或心上人聊聊，身邊若有似無的情意雖不明顯，卻默默能成為滋補心靈的雞湯！

處女　8.23~9.22

本週處女座看似還卡在上週不如意的黑霧裡，在工作很容易遇到阻礙，讓你感覺事情困難重重，所幸連續假日的來臨會是你最好的充電期，透過心情的切換也能讓你暫時拋開低落挫折感，總算能逢凶化吉。單身者有機會招惹桃花，很容易被異性看上唷。儘量保持輕鬆一點的態度迎接這些小悸動吧！

天秤　9.23~10.22

土星的位移為秤座帶來隱憂，本週人際關係意外冷清，也讓你看起來有點小自閉，但其實你只是在疫情爆發的此時宅能量作崇，懶得出門罷了。人在家中的你在網路上的人際效應頗大，部落格、臉書、討論區等處處都有你的蹤跡。感情上有些規畫好的事情很可能出現變化，若能順應這些變化，兩人的相處會更有默契。

天蠍　10.23~11.22

蠍座本週面對的課題就是人際，想要讓大家開心又不想委曲自己，需要更聰明的化解這些隱形的地雷，不論工作或是家人相處上，某些反覆出現的閒言閒語將會再次困擾你，不如趁著假日把心放平靜些，讓謠言止於事實。感情在此時處於停滯狀態，沒有看得見的變化。至於已經有伴侶的，單方面表達自己外，你需要多聽聽對方的想法。

射手　11.23~12.21

射手歷經了好陣子不平靜的日子後，隨著金星位移，種種驚心動魄的小trouble慢慢雨過天青，再伴隨著連續假期到來，心情總算回歸正常，情緒也連帶的較為平穩，較沒有上週大起大落的感覺，未來這段時間適合做些自己開心的事，發展興趣，並好好調整腳步，為感情、為生活做好短、中、長期的規劃，收假後會有不錯的開始。

摩羯　12.22~1.19

摩羯本週工作運、財運不壞，但愛情可就沒有預期中的順心，千萬記著別讓愛情的煩惱影響了情緒。對於已經有男女朋友的魔羯來說，兩個人的互動太過緊密並不是好事，彼此的缺點會像放大鏡般被放大，吵架難免，但彼此都要有點耐性。假期裡可以讓自己儘量多休息，休養生息是為了做好規畫繼續往前進，不需要太心急。

水瓶　1.20~2.18

土星的移位慢慢在這週有感覺，本週瓶座只想平順安好卻是天不從人願，特別是家庭方面很多事就是會九彎十八拐的出現諸多阻礙，考驗著你的決心，只要度過前面幾天比較辛苦的日子，後面就會愈來愈好，建議你和家人溝通多點耐心，與長輩互動也別少了禮貌。單身者有希望譜出一段新戀情，至於有伴的則是濃情蜜意化不開，感情相當好。

雙魚　2.19~3.20

對雙魚來說莫名的缺乏熱情的一週，隨著夏天腳步將近，這週的你似乎反常的有些懶散，就算是不用忙碌的連續假期，你也顯得有氣無力，這週的你與家人的相處也不太順利，需要更高一點的耐心好好溝通，沈默不能解決任何問題。單身的魚座有機會遇到喜歡的對象，也只能默默在心中暗戀，進一步的發展機會並不高。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, 星座, 運勢
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