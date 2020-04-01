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宅在家就來做女星宣璐的美體操！簡單6步驟消滅蘿蔔腿　還能練出翹屁股

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擁有稚嫩臉蛋與姣好身材的宣璐，近期就在個人小紅書上分享自己身材管理方法。她說平時自己會搭配健身app做一些核心運動和有氧、跑步等，爾後搭配15分鐘的拉伸動作來避免肌肉結塊，維持好曲線！

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

今天宣璐就來和大家分享自己的美體拉筋操！只需少少6個動作，就能有效拉伸到小腿、大腿前後側，臀部與腹肌，可以說是非常全面的伸展操！

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

想擺脫蘿蔔壯腿、垂屁股、糟糕體態，就讓我們一起來看看這組簡單的居家伸展運動吧！

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

＃小腿拉伸

宣璐美體操1：弓箭步伸展

家裡找一面牆或桌腳，將左腳跟頂著牆面支撐、右腳則向前彎曲，呈現弓箭步來做伸展。做的時候會明顯感覺到小腿後側有緊繃拉伸感，這個動作才是正確成功的唷～

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

宣璐美體操2：山型伸展

另一個小腿拉伸動作，可以選擇這款山型趴地姿勢來完成。雙手與肩同款伸直在頭部之前，雙腳跟則貼緊地板，接著，將肩膀緩慢下壓，同時感受腿後側肌肉的緊繃拉伸感。如果想增加感受度，可以縮短手掌與腳之間的距離。

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

＃大腿後側拉伸

宣璐美體操3：站姿/坐姿體前彎

中學時的坐姿體前彎，其實就是很棒的大腿後側拉伸動作唷！筋骨比較硬的人沒有關係，可以先將手握住腳踝，往後只要天天做，身體就會變得比較柔軟、能自然觸碰到腳尖囉！

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

＃大腿內側、前側拉伸

宣璐美體操4：盤腿平躺

大腿前側是許多運動會鍛鍊到的肌群，卻是我們拉伸動作中最忽略的部位，因此這個姿勢要好好學起來唷！先將左腳往身體後側收折、腳跟觸碰臀部，爾後右腳彎曲觸碰到左腳膝蓋。腳的位置固定好後，將身體平躺，拉展30秒後再起身休息。筋骨較硬的人，一開始可以在身後墊塊枕頭或棉被、增加高度，做起來會比較輕鬆。

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

＃臀部拉伸

宣璐美體操5：嬰兒趴式

預備動作在跪姿，接著雙手向前趴下。這個動作不僅用到臀部肌肉，對於肩頸與背部也有很棒的伸展效果，多做是可以舒緩肩頸痠痛唷～

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

＃腹部腹肌拉伸

宣璐美體操6：眼鏡蛇式

最後，這個姿勢可以伸展到腹部肌群和肩頸，編則覺得做完身體舒暢、特別助眠！先呈現趴式之後，雙腳自然向後放鬆，雙手撐地並將腰、肩膀與頭部自然向後仰，靜待30秒後回到趴式。

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

做完以上動作，是不是覺得身體輕盈很多，不那麼緊繃了呢～宣璐也特別叮嚀，記得每個動作都要感受到緊繃、微痠痛才算到位了唷！一起做做看吧～

▲宣璐瘦身操。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自微博@宣璐工作室、小紅書@宣璐lulu、Ddaling、Nicky_QY、Honeymimi、小依娜olivia

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

宣璐, 運動, 身材, 瘦身
fashion.net

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