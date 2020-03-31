SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

最近神童的自拍照不只震驚ELF們，更引起韓網暴動！原因就是半年內神童瘦到幾乎認不出來，不只臉小一半，體重更是在沒運動、三餐正常吃的情況下減了37KG，連最難瘦的腰圍都直接少了9英吋（約23cm）！而現在更有網友以神童減肥法實測一個月就瘦了12公斤，趕快一起看看超強的神童減肥法怎麼做～

神童減肥法TIPS 1：每天睡滿8小時

在 Instagram 查看這則貼文 SHIN DONG（@earlyboysd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 12 日 上午 12:04 張貼

神童表示自己之前減肥用的是節食、挨餓的方式，就是因為這樣所以體重總是反彈，也讓身體變得不健康。而自從用了正確的減肥方式後，不只輕鬆的瘦了下來，連抵抗力也變好，還說自己這個冬天完全沒有感冒過！

在 Instagram 查看這則貼文 SHIN DONG（@earlyboysd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 10 日 上午 5:40 張貼

神童的減肥的第一個要點就是「要睡飽」～他自己每天晚上11點就躺下，睡到隔天早上7點，盡量「睡滿8小時」！而睡覺這麼重要的原因，就是因為在睡時大腦能獲得充足的休息，大腦前額葉自我控制能力變佳，就能減少想吃、嘴饞的慾望～除了睡眠時間充足之外，睡眠品質也很重要！若睡眠品質不夠好，也會讓身體認為能量不夠，增加補充熱量的需求～

神童減肥法TIPS 2：早午晚餐之間間隔5小時，確保食物充分消化

在 Instagram 查看這則貼文 SHIN DONG（@earlyboysd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 15 日 下午 6:05 張貼

第二點則是怎麼吃！神童不會刻意節食或是少吃，反而是以餐與餐間隔的時間，避免短時間攝取過多熱量～早、中、晚每一餐之間都間隔5小時，確保前一餐都完全消化吸收後才吃下一餐，不需要特別忌口，只要定時定量吃飯即可。這樣的好處是，能夠恢復身體自身代謝！讓攝取的食物順利變成體內所需營養～暴飲暴食、進食時間不固定其實都會造成身體代謝功能紊亂，沒辦法順利吸收食物養分，反而會堆積在特定部位，如：小腹、臀部等等。

神童減肥法TIPS 3：少吃生冷食物

在 Instagram 查看這則貼文 SHIN DONG（@earlyboysd）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 6 日 上午 2:36 張貼

很多人習慣吃沙拉減肥，但是你知道沙拉吃多了會變胖嗎？營養師表示，人的胃部對於低溫的食物消化能力沒有那麼高，而沒辦法消化的食物就容易因為消化不良變成脂肪，且堆積在腹部。除此之外，生冷食物也會讓胃部代謝功能變差，導致身體的水分沒辦法被排出，就變成易水腫體質，就連喝水都胖就是這個原因！因此神童減肥時也減少了生冷食物的攝取，讓腸胃能夠恢復良好代謝功能，就可以正常吃、正常消化、正常排出。

神童減肥法TIPS 4：早晚量體重

在 Instagram 查看這則貼文 SHIN DONG（@earlyboysd）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 下午 4:33 張貼

最後一點就是神童在減肥期間會早晚量體重！在減肥期間常常量體重不是要給自己減重壓力，而是要確保自己吃得正確！雖然人的體重會因為一整天所攝取的食物有波動，但是基本上波動範圍會在1公斤以內～如果超過1公斤，就是吃太多、攝取量過高的警訊！如果一天的體重變化保持在0.5公斤以內，就代表進食方向正確，且隔天有機會繼續瘦！

在 Instagram 查看這則貼文 SHIN DONG（@earlyboysd）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 26 日 下午 4:06 張貼

最後神童也說，自己這次減肥刻意沒有運動，除了怕瘦太快引起懷疑之外，就是因為想告訴大家，就算沒有運動，也可以用很健康的方式瘦下來！且在減肥期間，自己都會固定安排參加節目、錄影行程，想向大家展現循序漸進瘦身的過程！不得不說神童歐巴的方法真的是懶人也可以用、超勵志的減肥神招啊！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@earlyboysd

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