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今夏最療癒的小包！莫莉、吉吉哈蒂德示範Whitney Bag「5種新色美翻」

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▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 旗下Whitney Bag問世滿5週年再注入新元素，連超模 Gigi Hadid（吉吉哈蒂德）與KOL莫莉都愛不釋手。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

小包當道不退流行，Max Mara旗下Whitney Bag問世滿5週年再注入新元素，精簡的輪廓搭配五種全新配色以及花卉印花襯裡的設計簡直萌翻天，拎在手上超可愛，連超模 Gigi Hadid（吉吉哈蒂德）與KOL莫莉都搶先演繹。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Whitney Bag誕生5週年不退流行，新增5種鮮艷配色超級療癒，均NT$22,800。（圖／品牌提供）

Max Mara旗下Whitney Bag鮮明的輪廓是一大亮點，在2015年以博物館的建築結構為靈感，搭配軟皮革好上手，而表面上漸形成纖細的線條就好似鋼質細樑外觀，鎖扣的設計靈感來自新館的立面結構，內袋和特點鮮明的彈簧鉤則成為手袋的特色之一，整體造型遊走於可愛與率性之間，尤其是遇上小包當道的潮流，成為女孩們出外搭配的絕佳選擇。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara紀念美國女權主義畫家弗洛琳史提海莫讓包款化作畫作 。（圖／品牌提供）

在包款誕生5週年之際，品牌為了紀念美國女權主義畫家弗洛琳史提海莫（Florine Stettheimer）推出5種繽紛配色，取自她在1931 年創作的名作（Sun），系列包括代表花瓣的鮮艷紅色、仿佛花蕊的亮黃色、中和明亮效果的暗紫色等，一字排開仿佛色票一般讓人心曠神怡。

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲超模 Gigi Hadid（吉吉哈蒂德）與台灣KOL莫莉都大愛Whitney Bag。（圖／品牌提供）

當然，Whitney Bag的絕佳性能也受到超模 Gigi Hadid（吉吉哈蒂德）與台灣KOL莫莉等人寵愛，標誌性的小提帶設計方便拿取，打開手袋之後豐富的夾層打破世俗對於小包的誤解，充裕空間可隨心置物。 Gigi Hadid穿著紫色毛衣呼應暗紫色包款，將它摟在懷中模樣相當可愛；KOL莫莉則運用淡紫色彰顯活力氣息，將Whitney Bag輕輕斜背絲毫不顯累贅，輕鬆打造時尚感。

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關鍵字：

Max Mara, Whitney Bag, Gigi Hadid, 吉吉哈蒂德, KOL, 莫莉
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