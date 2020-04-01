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周迅、趙薇4位明星舊照與現在零差別！女神不會老全靠凍齡保養法

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最近周迅一組12年前的舊照被扒出，和現在45歲的樣子完全「零差別」，讓網民們驚呼也太強！而除了周迅，最近有許多女星的都被挖出零差別對比照，趕快往下看他們超強的今昔對比照跟逆齡保養法吧～

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

#周迅保養法

TIPS 1：睡覺不開空調
TIPS 2：注重眼周保養
TIPS 3：做瑜珈

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈） 

雖然已經是2008年周迅參加北京奧運的舊照，但其實當時周迅也已經33歲了！不管是現在還是過去，周迅的年齡都追不上他的顏值啊～是逆齡女神沒錯！而他的第一招保養法真的超實用～就是不開空調睡覺！因為空調對於肌膚的保濕程度其實有很大的傷害，不管是冷氣還是暖氣，都會帶走肌膚水分，加上長時間的睡眠也會讓身體缺水，因此周迅表示自己晚上睡覺時是完全不開空調的～除此之外，長期待辦公室、室內的女孩也要注意補充水分，由內而外的保濕才能真正讓肌膚鎖住水分。

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

除了身體內部的保濕外，周迅對於眼周保養也非常注重～眼周的細紋很容易帶來視覺上的顯老感，因此每天晚上擦眼霜時一定會搭配按摩。有追蹤周迅的人就知道，做瑜珈是他保持身材的方式，不過勤做運動其實也可以幫助身體恢復新陳代謝、讓肌膚排除毒素！

#趙薇保養法

TIPS 1：清潔保濕做到位
TIPS 2：隨身攜帶凡士林當滋潤油
TIPS 3：蔬果、檸檬水抗氧化

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

趙薇也是著名的逆齡女神！對比他年輕剛出道時的照片，除了妝容之外，小編說不出哪裡有差別啊～完全還是當年的那個小燕子嘛（暴露編年紀XD）。趙薇本身非常注重基本的清潔保濕步驟，下戲回到家第一件是一定是卸妝，夜間護膚、妝前都會敷上補水、深層修護型面膜，讓肌膚一整天都保持充足滋潤！除此之外，他更會隨身攜帶百元保養聖品「凡士林」，不只可以隨時隨地滋潤肌膚、唇部，還能當作護手霜、髮油使用。

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

多補充蔬果也是趙薇著名的食療保養法！他每天一定會攝取定量的蔬果，且早餐時多以水果替代一般麵食。除了以水果當作早餐之外，趙薇更會自製蜂蜜檸檬蘇打水，幫助肌膚抗氧化，還能增加身體免疫力！

#楊冪保養法

TIPS 1：水壺不離身
TIPS 2：半年換一次保養品
TIPS 3：多走路

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

看看上面楊冪在《仙劍奇俠傳三》（2008拍攝），只能說10年前的大冪冪有多美，今天就更美啦！楊冪保養的首要原則是「水壺不離身」，一天絕對要喝超過2000 CC的水，保持體內水分充足，肌膚自然就會光滑有彈性～不過楊冪還有一個保養小絕招，就是保養品半年一定會換一次！大冪冪平時最愛用面霜，不過他認為就算再好用的乳霜只要持續使用半年，皮膚就會習慣，吸收力也會降低，因此建議可以依照不同季節、使用時間更換保養品。

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

有關注楊冪的人一定知道大冪冪的美腿非常有名～而這也是因為他非常喜歡走路！甚至就算懶得運動時也會以快走消耗一整天的熱量，這樣不只可以幫助維持身材，流汗時也能將肌膚的毒素排出～

#劉亦菲保養法

TIPS 1：勤擦防曬
TIPS 2：多吃水果
TIPS 3：用適合自己的保養品

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

因為即將上映的《花木蘭》，劉亦菲的顏值又被拿出來討論一波！不過神仙姐姐的稱號絕對不是浪得虛名，剛出道時就美如仙，但是過了10幾年，發現怎麼還是一模一樣～劉亦菲平時對於防曬從不偷懶，他表示長期接受紫外線照射不僅會對肌膚會造成傷害，還會加速老化！因此充足的防曬絕對是必要的～

▲周迅女星凍齡保養。（圖／美人圈）

劉亦菲表示自己平時不會在意飲食，但是卻一定會注重水果的攝取！因為水果能夠幫助肌膚抗氧化、補充維他命，也能夠幫助腸道正常運作、排便，補充足夠的水果對於美容美膚的功效比勤擦保養品來得有效～不過當然還是要內外兼顧，劉亦菲說自己一定會使用適合自己膚質的保養品，不會輕易跟風購買，避免造成肌膚過敏、敏感狀況，反而得不償失！

文／美人圈　圖／翻攝自《仙劍奇俠傳三》劇照、《像霧像雨又像風》劇照、微博@ONENIGHT给小孩、@新浪娱乐、@周迅、@趣味販賣機、@劉亦菲、@寧晓言、@阿何Judyhe_、@校花的日常、@楊冪、@扒圈揭密、@趙薇

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女星, 保養, 凍齡, 周迅, 趙薇, 楊冪, 劉亦菲
fashion.net

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