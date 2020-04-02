黛珂線上購物超前部署！防疫期宅在家照樣入手母親節百貨優惠組

▲防疫期間許多民眾選擇宅在家不出門，透過線上購物採買直送到家。（圖／取自pexels）

消費中心／綜合報導

防疫期間全台民意「順時中」，乖乖宅在家最安全。隨著民眾大幅轉變的生活觀念與消費模式，不少品牌加速推動線上購物商城滿足消費者需求，尤其一年一度的母親節百貨購物季即將到來，為因應防疫政策，高絲集團旗下的日系貴婦品牌「黛珂Cosme Decorte」超前部署，近期推出線上購物網，方便大家免到現場排隊也可輕鬆入手母親節優惠組合，完全不必擔心買到假貨，動動手指照樣把心儀的特惠組直送到家。

▲黛珂超人氣小紫瓶讓許多網紅、美容教主愛不釋手，是母親節補貨重點。（圖／資料照）

母親節美妝優惠是許多愛美女性上半年度重要的補貨季，今年隨著新冠肺炎影響，許多人評估安全性後，紛紛轉往線上購物管道補貨。然而網路上許多來路不明的產品、假貨濫竽充數，其成分、成效都將成為保養隱憂，因此黛珂趁著母親節檔期，啟動官方線上購物網站，讓民眾即使不靠櫃，照樣能獲得最新最完整的保養資訊，選擇合適的保養品。

其中，網紅、美容教主愛不釋手的小紫瓶「黛珂保濕美容液」連續多年在社群平台「空空賞」討論度爆高，也是許多人在母親節檔期必補貨的經典明星商品。這款神級前導精華，透過像洋蔥狀層層疊疊的多重層微脂囊體，將其中蘊含的高密度潤澤和美容成份直送肌底，長期使用肌膚表面將變得飽滿且充滿彈力，同時也能抵禦外來壓力的刺激，自然守護肌膚，甚至曾有網紅直呼：「保養沒有黛珂保濕美容液，就像出門沒帶手機」，還好現在不必出門就能在黛珂eSHOP安心補貨。

▲「保濕美容液明星組」買：黛珂保濕美容液60ml，送：超微修護源露30ml、保濕美容液15ml、AQ甦活柔膚乳14ml、AQ甦活潤膚露14ml，優惠價3,980元。（圖／業者提供，下同）

▲「保濕美容液經典入門組」買：黛珂美容液40ml，送：植粹淨化系列－悠釀洗顏泡泡50g、悠釀淨膚乳／露各14ml、悠釀卸妝霜15g，優惠價2,880元。

▲「瞬采精華美白組」買：瑩潤粹白擊黑瞬采精華40ml，送：AQ甦活嫩白乳、AQ甦活嫩白露各14ml，優惠價4,650元。

想搶母親節檔期特惠組卻不方便出門的愛美民眾莫急、莫慌、莫害怕！黛珂不藏私直接在線上購物網站公開今年線上即可入手的母親節優惠組合，像是超人氣必入手的經典明星商品「保濕美容液明星組」，買1送4一次體驗全明星商品，不出門也能實現終極美力；小資族若想體驗小紫瓶則推薦「保濕美容液經典入門組」，享受高密度潤澤同時搭配植粹淨化系列的遠古植物舒緩淨化，還原潔淨美肌；另外，夏日來臨前把握淨白關鍵時刻，入手「瞬采精華美白組」用瑩潤粹白擊黑瞬采精華全面力阻黑色素、斑點形成，潤澤守護肌底無限透白光感。

▲黛珂推出線上購物網，讓愛美女性免出門排隊照樣入手母親節檔期特惠組。

黛珂線上購物提供眾多好康招募會員，像是6/30前新會員加入黛珂eSHOP會員，註冊成功即贈200元入會購物金，5/31前不限金額消費即隨貨附送明星商品黛珂保濕美容液3日體驗組（送完為止），單筆消費滿萬元還可獲得價值美力精選滿額獻禮，陪伴眾黛珂粉們全力護台護健康，宅在家照樣輕鬆補貨一波。



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