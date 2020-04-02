Lisa罕見中分美出天際！「白色鏤空洋裝」長腿若隱若現超逼人

記者鮑璿安／台北報導 圖／翻攝自IG、品牌官網

南韓女團BLACK PINK成員Lisa才剛度過23歲生日，同時接下陸綜《青春有你2》導師一職，演藝事業再攀新高，最新一集中Lisa更罕見梳起中分髮型，換上ISABEL MARANT白色洋裝，宛如洋娃娃一般出鏡備受矚目。

在 Instagram 查看這則貼文 BlackpinkArea（@blackpinkarearv）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 上午 5:43 張貼

一向給人溫柔形象的Lisa在《青春有你2》節目中時常擺出嚴厲姿態教導練習生，讓粉絲耳目一新，最新一集中，她更一改招牌齊瀏海以中分髮型亮相，五官仍舊精緻，比起過往可愛形象更增添溫柔氣息。同時，Lisa也換上ISABEL MARANT白色洋裝出鏡，裙身中央以及衣袖的鏤空元素是一大亮點，頗有民族風的異域氣息，再加上層層堆疊的裙襬點綴，宛如蛋糕裙一般讓白皙美腿更加修長，Lisa也巧妙在腰間繫上皮革腰帶，突顯螞蟻腰本質，整體造型遊走於氣質與可愛之間取得巧妙平衡。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 下午 8:05 張貼

Lisa更在節目中露出甜美笑容，瞬間融化粉絲，引起網友們直呼：「女神無誤」、「白色洋裝太適合她了」、「Lisa中分更美」。另外，Lisa也在3月23日生日當天發表貼文表示，她即將推出《0327》個人攝影集，包含私下的生活、練舞過程都收入其中，同時附上一組剛染回黑髮的簽書畫面，不論何種造型都相當搶眼。