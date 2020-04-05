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IU、Jennie私服都背這幾款！特搜2020年必收的5個韓星愛包

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韓星的穿搭往往成為時尚指標，穿的戴的都會成為話題、流行款式，今天特搜2020韓星私服精品包圖鑑，每一款都是預感大勢的IT Bag，一起看看吧！

權娜拉、鄭有美：COACH TABBY肩揹包

COACH的TABBY包從去年就大紅，很多韓星都有背過，更是推出許多尺寸及配色款式，非常有變化感，話題韓劇《梨泰院Class》中權娜拉也背過大尺寸的款式，簡單經典的包型非常適合上班族，另外鄭有美則是背過鉚釘款，多了一份帥氣個性感。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲COACH TABBY肩揹包，NT$19,800。COACH TABBY提把撞色手袋，NT$25,800。

TABBY包的尺寸及配色、款式相當多元，也有提把、或沒提把的肩背款，可以依日常穿搭習慣選擇。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲COACH TABBY肩揹包，NT$19,800。COACH TABBY提把撞色手袋，NT$25,800。

Joy：MICHAEL KORS Whitney Quilted Leather Convertible Shoulder Bag

MICHAEL KORS今年推出的鍊條肩背包款，搭配山形紋讓包包更有個性不退流行，經典包款就是百搭有型，韓國在Red Velvet的Joy背過後討論度激增！

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲MICHAEL KORS Whitney Quilted Shoulder Bag，NT$17,800。

獨特的山形紋也讓包包增加高級感，非常適合上班族或小資女，以價位來說非常值得入手！

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲MICHAEL KORS Whitney Quilted Shoulder Bag，NT$17,800。

IU、車真媛：GUCCI 1955 Horsebit small top handle bag

GUCCI2020早春推出的系列，以GUCCI經典的馬銜鍊設計，優雅又實搭的包型一推出就讓很多明星愛不釋手，像是IU就不只一次背過這款包包，另外被評為韓星私服icon的車真媛也在IG上曬過這款包包。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲GUCCI 1955 Horsebit small top handle bag ，約NT$75,191（美金售價，未稅）。

1955 Horsebit bag經典的GUCCI馬銜鍊設計一推出套論度非常高，甚至早已被外媒評為「Gucci下個 It Bag」，更是指定以後一定會升值，2020絕對要把這顆包納入口袋名單！

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲GUCCI 1955 Horsebit small top handle bag ，約NT$75,191（美金售價，未稅）。

瑟琪：Louis Vuitton CAPUCINES MINI

2020流行的小廢包，LV最經典的Capucines包款也在本季縮小為迷你尺寸，這款CAPUCINES MINI包型相當輕巧，多了提把的設計增加正式感，瑟琪拿的這款粉紅色更是亮眼，為穿搭增加細節感。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲Louis Vuitton CAPUCINES MINI，NT$145,000。

Capucines包身以全粒面皮革製成、綴以亮面小牛皮內襯，配有銀色手柄圈環和標誌性的LV Initials標誌相當經典，可肩背或手提、展現不同氛圍。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲Louis Vuitton CAPUCINES MINI，NT$145,000。

Jennie、徐玄：CHANEL BOY CHANEL口蓋包

CHANEL也將經典的BOY CHANEL變成手機包的尺寸，硬朗的線條讓整個包包更加小巧百搭，除了人間香奈兒Jennie經常在IG曬出這款包包之外，徐玄之前度假時背著的也是這款包！

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲CHANEL BOY CHANEL口蓋包，NT$137,500。

BOY CHANEL的線條非常俐落，粗鍊的設計更是中性帥氣，可以說是買了必升值的經典包款。

▲韓星私服包包。（圖／美人圈）

▲CHANEL BOY CHANEL口蓋包，NT$137,500。

文／美人圈　圖／翻攝自CHANEL、Louis Vuitton、GUCCI、MICHAEL KORS、COACH、JTBC《梨泰院Class》、tenasia、IG@_imyour_joy、@hi_sseulgi、@jennierubyjane、@seojuhyun_s、@dlwlrma、@ch_amii

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 私服, 包包, ItBag
fashion.net

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