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PalaceＸEvisu全系列搶先看！男孩最愛的13.5盎司牛仔布　彩色海鷗好俏皮

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編輯／Duke

才剛曝光與日本品牌Evisu（福神）合作的預告短片後，Palace終於正式公開聯名的單品設計。該系列為了向1990年代末至2000年代初期「倫敦俱樂部會員｣的美學致敬，特地採用重量高達13.5盎司的牛仔布打造限量單品，並且尚未發售「帶貨鞋王」Travis Scott就已經搶先穿上，大家趕緊跟上鞋王的腳步，爆買一波吧！

Palace X Evisu聯名系列擁有多款使用鑲邊牛仔布打造的單品，包括手提袋、漁夫帽、牛仔外套以及牛仔褲，這些都是Evisu拿手的時尚單品，但是聯名系列當然不能只有Evisu的元素存在，因此Palace便將自家字樣結合Evisu標誌性海鷗標誌製作帽T、衛衣、T-Shirt等街頭單品。

▲Palace X Evisu。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace X Evisu。（圖／翻攝自Palace）

▲Palace X Evisu聯名系列擁有多款使用鑲邊牛仔布打造的單品。（圖／翻攝自Palace）

該系列預計將於4／3在Palace英國、美國官網發售，日本則在4／4同樣於官網發售，定價方面尚未公開，有興趣的朋友，都可以到Palace或是Evisu官方IG帳號觀看短片。

另外，隨著Palace相繼找來Adidas、Evisu打造聯名，這個英國潮流品牌和Supreme競爭的意味越來越濃厚，因為找來的Adidas、Evisu與Supreme合作的Nike、Levi's為死對頭，明顯感受到Palace想超車Supreme的決心，相信不服輸的Palace未來一定會推出許多重量級單品，就請大家拭目以待吧！

▲Palace X Evisu。（圖／翻攝自Palace、Supreme官網）

▲Palace X Evisu。（圖／翻攝自Palace、Supreme官網）

▲Palace和Supreme競爭的意味越來越濃厚。（圖／翻攝自Palace、Supreme官網）

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關鍵字：

Evisu, 福神, Palace, 倫敦俱樂部, 牛仔布, 帶貨鞋王, TravisScott, 海鷗, 街頭單品, Adidas, Supreme, Nike, Levi’s
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