PalaceＸEvisu全系列搶先看！男孩最愛的13.5盎司牛仔布　彩色海鷗好俏皮

編輯／Duke

才剛曝光與日本品牌Evisu（福神）合作的預告短片後，Palace終於正式公開聯名的單品設計。該系列為了向1990年代末至2000年代初期「倫敦俱樂部會員｣的美學致敬，特地採用重量高達13.5盎司的牛仔布打造限量單品，並且尚未發售「帶貨鞋王」Travis Scott就已經搶先穿上，大家趕緊跟上鞋王的腳步，爆買一波吧！

在 Instagram 查看這則貼文 PALACE（@palaceskateboards）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 上午 3:03 張貼

Travis Scott pic.twitter.com/bYMrljC2DV — quando eu tinha uma glock {#} (@qeutglck) March 29, 2020

Palace X Evisu聯名系列擁有多款使用鑲邊牛仔布打造的單品，包括手提袋、漁夫帽、牛仔外套以及牛仔褲，這些都是Evisu拿手的時尚單品，但是聯名系列當然不能只有Evisu的元素存在，因此Palace便將自家字樣結合Evisu標誌性海鷗標誌製作帽T、衛衣、T-Shirt等街頭單品。

▲Palace X Evisu聯名系列擁有多款使用鑲邊牛仔布打造的單品。（圖／翻攝自Palace）

在 Instagram 查看這則貼文 Palace Supreme News（@palace_supreme_news）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 下午 8:38 張貼

該系列預計將於4／3在Palace英國、美國官網發售，日本則在4／4同樣於官網發售，定價方面尚未公開，有興趣的朋友，都可以到Palace或是Evisu官方IG帳號觀看短片。

另外，隨著Palace相繼找來Adidas、Evisu打造聯名，這個英國潮流品牌和Supreme競爭的意味越來越濃厚，因為找來的Adidas、Evisu與Supreme合作的Nike、Levi's為死對頭，明顯感受到Palace想超車Supreme的決心，相信不服輸的Palace未來一定會推出許多重量級單品，就請大家拭目以待吧！

▲Palace和Supreme競爭的意味越來越濃厚。（圖／翻攝自Palace、Supreme官網）

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