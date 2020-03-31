fb ig video ETtoday search mobile

孫藝珍《愛的迫降》小白鞋被瘋搶！特搜6雙韓劇女主同款　千元價格超親民

> >

《愛的迫降》孫藝珍歐膩在劇中穿的平價小白鞋被瘋搶到大缺貨，除了鞋款本身很百搭之外，千元就可以入手的親民價格更是它爆紅的原因！以下就盤點六雙韓劇女主都在穿，好看又平價的帆布鞋、老爹鞋款，就算小資女也可以無痛入手～

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

《愛的迫降》孫藝珍同款鞋1

#RACHEL COX Sneakers_Leah ₩168,000，約NT$4,340

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

在韓網紅翻的小白鞋就是他！雖然是簡單素面的小白鞋，但卻很百搭，重點是焦糖色的厚底，讓這雙白鞋看起來超特別，整體風格也更減齡、溫柔。加上劇中世理穿這雙鞋時，正是跟正赫感情升溫的超心動場面（尖叫）～兩人浪漫的騎著腳踏車，焦糖厚底小白鞋搭配孫藝珍歐膩的碎花裙，完全是甜甜的戀愛氣氛～編覺得這雙鞋根本可以榮登約會必穿啊！

《愛的迫降》孫藝珍同款鞋2

#ADIDAS Falcon Shoes，約NT$3,015

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

孫藝珍在《愛的迫降》第二雙白鞋就是他！愛迪達家經典的Falcon系列本來就很有名，出現在世理腳上後更變得一雙難求啊～這雙小白鞋的風格跟上一雙的溫柔感不同，更有率性霸氣感，但是一樣也很百搭！褲裝穿它肯定不會錯，而更多韓妞喜歡拿它搭配裙子，可以中和裙裝帶來的甜膩感，展現隨性女人味！重點是可以用小資價get孫藝珍同款，絕對必收啊～

《梨泰院Class》金多美同款鞋

#Converse Run Star Hike 高筒帆布鞋（黑色），NT$3,280

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

《梨泰院Class》中的金多美雖然不是典型的甜美風格打扮，但是卻帶給人可愛又霸氣、古靈精怪的印象！而在最後一集中，金多美已經從可愛活潑的小女孩轉變成為率性的女強人風格～而他腳上的鞋就是去年一上市就搶翻的ConverseＸJW Anderson聯名帆布鞋！

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

鞋面本身是經典Chuck 70款式，但最特別的除了鋸齒狀的厚底，鞋款上還有超多可愛小細節！鞋款內側印有手寫1917數字（誕生年份），鞋跟更鑲有紅色星星點綴～看起來是普通的帆布鞋，穿上後卻超吸睛！買不到聯名款沒關係，今年Converse也推出「平民版」Run Star Hike囉，雖然少了1917的小數字，一樣是鋸齒厚底讓增高效果不變~

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

《天氣好的話，我會去找你》朴敏英同款鞋1

#SUECOMMA BONNIE Ikon Sneakers（White）₩248,000，約NT$6,100

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

今年真的是小白鞋大勢年！SUECOMMA BONNIE是韓國新銳設計師創立的品牌，不只許多女星都很愛穿他們家的鞋款～這次朴敏英在《天氣好的話，我會去找你》穿的小白鞋也是它！以全白的皮革為鞋面，內側則鑲上金色立體logo，不管休閒還是正式都很百搭～

《天氣好的話，我會去找你》朴敏英同款鞋2

#ASH X HyundaiHmall Collaboration Bird Sneakers NT$9,660

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

第二雙朴敏英同款鞋就是ASH跟韓國百貨HyundaiHmall聯名的奶茶色配芥末黃老爹鞋！光是顏色的搭配就讓人超心動～而且這雙鞋雖然是老爹鞋版型，但是卻不會顯得很笨重，反而會因為鞋底中間上凹的設計，讓腿部比例變超好！雖然這一色目前在ASH的官網是買不到的～但是女孩們不用擔心！還有其他百搭色可以選擇～

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

ASH的Bird Sneakers在官網上共有三色，小編特別推薦銀白灰相間，和紫黑相間的兩款！兩款色系都很百搭，而鞋面上都帶有雷射光鑲邊，也讓比較素面的黑白兩色顯得更亮眼～

《浪漫醫生金師傅2》李聖經同款鞋

#Converse Chuck 70 高筒帆布鞋（黑色） NT$2,980

▲孫藝珍小白鞋。（圖／美人圈）

《浪漫醫生金師傅2》也是最近剛完結篇、收視率很高的夯劇！因為是醫療劇，所以劇中的人物基本上都穿的平底鞋、休閒鞋等方便運動的鞋為主，其中最親民的就是這雙Converse Chuck 70啦～1970鞋款可以說是近年最夯的帆布鞋，甚至在韓國幾乎是人腳一雙！不只有濃濃復古味，不知道穿什麽時搭上它，看起來就會超fashion～

文／美人圈　圖／翻攝自SBS《浪漫醫生金師傅2》、Converse、SUECOMMA BONNIE、IG@converse.taiwan
、JTBC《梨泰院Class》、tvN《愛的迫降》、ADIDAS、RACHEL COX、JTBC《天氣好的話，我會去找你》、ASH

【延伸閱讀】

《愛的迫降》孫藝珍美鞋盤點！世理連居家拖鞋都超講究，韓網超瘋小白鞋居然只要3000！(beauty美人圈)

《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧唇膏色號公開！十大韓劇女主唇膏，李聖經BOBO唇膏被問翻(beauty美人圈)

韓國Converse鋸齒厚底鞋新色登場！Run Star Hike夢幻紅、湖水藍，今春必收就是這雙～(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

孫藝珍, 愛的迫降, 小白鞋, 球鞋, 韓劇, 韓星, 同款
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚停工、投入生產防疫品一次看清

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

包・開箱／GUCCI巨可愛「小圓包」變彩色！全新印花3萬元入手

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

寶格麗經典B.zero1加鉚釘超前衛　吳亦凡戴著耍帥

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

孟耿如黃子佼婚紗照曝光！「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

好時髦！LV、FENDI鏡片佈滿經典印花　春夏6個時尚品牌墨鏡推薦

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

春季必收！Dior最新癮誘蜜潤光唇彩，光澤美到睜不開眼

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

楊謹華與吳卓源大愛Chloé Faye！「奶橘色」美翻、多一個細節超實用

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

星．變美／范冰冰分享護髮3秘技　第1招大部分女生都做不到

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

ET Fashion

推薦閱讀

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

SJ神童瘦到認不出來！三餐正常、不運動半年少37kg　超狂減肥法必須學

機能外套才不是老爸在穿！Adidas、The North Face新潮設計　連Lisa都來一件

機能外套才不是老爸在穿！Adidas、The North Face新潮設計　連Lisa都來一件

宅家也能瘦大腿、練翹臀！6組下半身「短時高效」的必練動作

宅家也能瘦大腿、練翹臀！6組下半身「短時高效」的必練動作

孟耿如與黃子佼婚紗照曝光！相中「台牌嫁衣」背部挖空秀S曲線 UNIQLO X marimekko印花系列390元就有！草編包必收、親子裝超Q 「昨日製鞋，今日口罩」　New Balance、NIKE宣佈加入生產線 傳GORE-TEX面料能阻擋新冠病毒？官方回應：「無法確保可正常呼吸」 7-ELEVEN換購新品揭曉！法國品牌「單肩包」400元有找帶回家 安格斯12星座一周運勢3/30-4/5　金牛、處女、摩羯適合宅家休養 Kiehl’s「神力小紅瓶」全球首賣！超強修護精華一次改善8大肌膚問題

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面