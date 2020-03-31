孫藝珍《愛的迫降》小白鞋被瘋搶！特搜6雙韓劇女主同款　千元價格超親民

《愛的迫降》孫藝珍歐膩在劇中穿的平價小白鞋被瘋搶到大缺貨，除了鞋款本身很百搭之外，千元就可以入手的親民價格更是它爆紅的原因！以下就盤點六雙韓劇女主都在穿，好看又平價的帆布鞋、老爹鞋款，就算小資女也可以無痛入手～

《愛的迫降》孫藝珍同款鞋1

#RACHEL COX Sneakers_Leah ₩168,000，約NT$4,340

在韓網紅翻的小白鞋就是他！雖然是簡單素面的小白鞋，但卻很百搭，重點是焦糖色的厚底，讓這雙白鞋看起來超特別，整體風格也更減齡、溫柔。加上劇中世理穿這雙鞋時，正是跟正赫感情升溫的超心動場面（尖叫）～兩人浪漫的騎著腳踏車，焦糖厚底小白鞋搭配孫藝珍歐膩的碎花裙，完全是甜甜的戀愛氣氛～編覺得這雙鞋根本可以榮登約會必穿啊！

《愛的迫降》孫藝珍同款鞋2

#ADIDAS Falcon Shoes，約NT$3,015

孫藝珍在《愛的迫降》第二雙白鞋就是他！愛迪達家經典的Falcon系列本來就很有名，出現在世理腳上後更變得一雙難求啊～這雙小白鞋的風格跟上一雙的溫柔感不同，更有率性霸氣感，但是一樣也很百搭！褲裝穿它肯定不會錯，而更多韓妞喜歡拿它搭配裙子，可以中和裙裝帶來的甜膩感，展現隨性女人味！重點是可以用小資價get孫藝珍同款，絕對必收啊～

《梨泰院Class》金多美同款鞋

#Converse Run Star Hike 高筒帆布鞋（黑色），NT$3,280

《梨泰院Class》中的金多美雖然不是典型的甜美風格打扮，但是卻帶給人可愛又霸氣、古靈精怪的印象！而在最後一集中，金多美已經從可愛活潑的小女孩轉變成為率性的女強人風格～而他腳上的鞋就是去年一上市就搶翻的ConverseＸJW Anderson聯名帆布鞋！

鞋面本身是經典Chuck 70款式，但最特別的除了鋸齒狀的厚底，鞋款上還有超多可愛小細節！鞋款內側印有手寫1917數字（誕生年份），鞋跟更鑲有紅色星星點綴～看起來是普通的帆布鞋，穿上後卻超吸睛！買不到聯名款沒關係，今年Converse也推出「平民版」Run Star Hike囉，雖然少了1917的小數字，一樣是鋸齒厚底讓增高效果不變~

《天氣好的話，我會去找你》朴敏英同款鞋1

#SUECOMMA BONNIE Ikon Sneakers（White）₩248,000，約NT$6,100



今年真的是小白鞋大勢年！SUECOMMA BONNIE是韓國新銳設計師創立的品牌，不只許多女星都很愛穿他們家的鞋款～這次朴敏英在《天氣好的話，我會去找你》穿的小白鞋也是它！以全白的皮革為鞋面，內側則鑲上金色立體logo，不管休閒還是正式都很百搭～

《天氣好的話，我會去找你》朴敏英同款鞋2

#ASH X HyundaiHmall Collaboration Bird Sneakers NT$9,660



第二雙朴敏英同款鞋就是ASH跟韓國百貨HyundaiHmall聯名的奶茶色配芥末黃老爹鞋！光是顏色的搭配就讓人超心動～而且這雙鞋雖然是老爹鞋版型，但是卻不會顯得很笨重，反而會因為鞋底中間上凹的設計，讓腿部比例變超好！雖然這一色目前在ASH的官網是買不到的～但是女孩們不用擔心！還有其他百搭色可以選擇～

ASH的Bird Sneakers在官網上共有三色，小編特別推薦銀白灰相間，和紫黑相間的兩款！兩款色系都很百搭，而鞋面上都帶有雷射光鑲邊，也讓比較素面的黑白兩色顯得更亮眼～

《浪漫醫生金師傅2》李聖經同款鞋

#Converse Chuck 70 高筒帆布鞋（黑色） NT$2,980

《浪漫醫生金師傅2》也是最近剛完結篇、收視率很高的夯劇！因為是醫療劇，所以劇中的人物基本上都穿的平底鞋、休閒鞋等方便運動的鞋為主，其中最親民的就是這雙Converse Chuck 70啦～1970鞋款可以說是近年最夯的帆布鞋，甚至在韓國幾乎是人腳一雙！不只有濃濃復古味，不知道穿什麽時搭上它，看起來就會超fashion～

文／美人圈 圖／翻攝自SBS《浪漫醫生金師傅2》、Converse、SUECOMMA BONNIE、IG@converse.taiwan

、JTBC《梨泰院Class》、tvN《愛的迫降》、ADIDAS、RACHEL COX、JTBC《天氣好的話，我會去找你》、ASH

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