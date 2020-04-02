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朴敘俊最新男裝代言照曝光！　一秒換回「栗子頭」甜笑超養眼

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記者鮑璿安／台北報導

韓劇《梨泰院CLASS》雖然已經劇終，不過男星朴敘俊的魅力卻是橫掃亞洲，模特兒出身的他不論是扮演多金副會長或是餐廳老闆都有模有樣，這回朴敘俊終於回歸本業出鏡南韓男裝品牌 ZIOZIA，形象照順勢曝光引發粉絲瘋狂尖叫。

朴敘俊出演韓劇《梨泰院CLASS》人氣再攀新高，卸下劇中餐廳老闆的模樣，此次以代言人身份出鏡南韓男裝品牌 ZIOZIA形象照，換上各種率性剪裁西裝亮相。畫面中朴敘俊梳起俐落的旁分短油頭，露出清秀五官，演繹品牌最新一季單品，不乏洋溢活力的條紋襯衫、修身的西裝外套、短版夾克等，在朴敘俊186cm的模特兒身材下發揮至極，也運用多層次搭配演繹男裝時尚，而後朴敘俊也不忘換回劇迷們熟悉的「栗子頭」髮型出鏡，更是可愛度破表。

同時，朴敘俊不改幽默本色，在拍攝中時而拋出番茄、時而將衣物放在肩上，似乎讓粉絲們瞬間回到《梨泰院CLASS》的劇情中，其實朴敘俊在劇中的許多造型也是出自ZIOZIA單品，不論演出何種角色都是名副其實的帶貨王，形象照曝光之後也引發粉絲熱議：「朴敘俊太帥了」、「歐巴！」、「帥暈」。

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關鍵字：

朴敘俊, 栗子頭, 梨泰院CLASS, ZIOZIA, 南韓, 男裝
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