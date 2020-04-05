全世界女人都在搶這3支口紅！還沒買的趕快跟上

記者李薇／台北報導

唇膏是很重要的彩妝，一抹就有好氣色，因此女孩們買了又買，再多也不夠，其中乾燥玫瑰色、奶茶色都是必備色選，每每有大牌推出全新的唇色，也會再引起話題，最近HERMES（愛馬仕）上市全新的唇膏系列，又引爆精品唇膏的市場，吸引大批女孩搶貨，已經是一支難求的盛況。

愛馬仕唇膏之所以會受到關注，除了簡約的包裝有趣又有質感之外，比起皮件、包款，2,250元的價格，即便是小資女也可以輕鬆入手，因此造成大搶貨，不只是台灣，國外的網友們也是趨之若鶩，一次都是多色包起來，完全不手軟。

盤點一下購買愛馬仕唇膏都是些什麼顏色？可以發現基本盤的乾燥裸玫瑰還是必收色選，另外像是獨特的愛馬仕橘、奶茶色也有很多人搶購，還沒入手趕緊到專櫃碰碰運氣。

#33 Orange Boite

▲超級經典的橘色，粉絲必買款。（圖／翻攝自bisousderyoko IG、im_pine_and_u IG）

這支就是暱稱為「愛馬仕橘」的#33 Orange Boite，非常飽和的霧面橙色調，就是愛馬仕所有紙盒、紙袋包裝的顏色，俐落簡約卻不失優雅的橘，擦上雙唇可以展現出與眾不同的獨特妝感，絕對是粉絲一定要收藏的必備款。

#13 Beige Kalahari

▲奶茶色調今年不敗款。（圖／翻攝自suzettedaisy IG、beautygypsy IG）

奶茶色絕對是時下最夯的色調，這支#13 Beige Kalahari是淡淡歐蕾的顏色，不會過度濃郁，像是清爽不甜膩的淡奶茶色調，擦上它，即使是穿著簡單的牛仔褲跟T恤，整個人都跟著優雅起來。

#16 Beige Tadelakt

▲初春的嫩櫻粉紅色。（圖／翻攝自mm_mimosa IG）

絲緞般的珊瑚玫瑰粉紅色，擦起來絕對可愛又有氣質，是顯嫩派必備，帶有一點亮澤般的質地，可以恰到好處地修飾唇紋，展現出減齡的時尚妝容風格，初春賞櫻搭配小洋裝就擦上它。