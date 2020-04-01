Ean部落閣／夜裡好忙好放鬆　太魯閣晶英「小米調酒」16杯一組超浮誇

文、圖／Ean

台灣能賞特色地景的頂級酒店屈指可數，位於花蓮被峽谷包圍的太魯閣晶英酒店，可說是得天獨厚的極少數代表。從台北出發，最快三小時就能身在猶如仙境的太魯閣國家公園裡，不管是坐在酒店內的交誼廳，小酌倚窗欣賞潑墨山水，也可走出戶外，天冷泡 40 度 Jacuzzi 或暢游山泉水泳池消暑，酒店都能讓下榻客人各自以最舒服方式，享受這份世界級的靜謐秀美。作為太魯閣國家公園內唯一山嶽型的五星級度假酒店，不管是硬體設計、餐點、人員服務，都超乎我的預期，太魯閣晶英沒辜負手上好牌，入住過程中，讓客人透過眼耳鼻舌身，不自覺的以多重感官體驗被自然擁抱的美好，保證難忘。

▲游在被峽谷環抱的山泉水泳池，是獨一無二的度假體驗

▲當舒適與景觀完美融合，是最奢華的享受

眼／酒店以大自然為設計元素，與峽谷美好共生

曾在國外住過不少與原始自然景觀為鄰的特色旅宿讓我印象深刻，一直以來覺得台灣在這塊還有很大的突破空間，直到這回入住太魯閣晶英才讓我眼睛一亮！當 2009 年，飯店從天祥晶華度假酒店轉型為太魯閣晶英，當時請來了黃宏輝、胡德如兩位設計師，外以大地色系讓建築物與環境相融，內用山、水、石、木作為空間設計元素，沈穩低調具品味，不搶戲的把視覺重心讓給了外頭的秀麗山水，是相當正確的決定。

▲綠樹、峽谷、溪水，還有比這更棒的健身房嗎？

▲頂樓泳池區的景觀

耳／不插電的原住民天籟，迴盪山谷

週一至週五的夜間，頂樓火盆區會舉行原住民音樂會，週末則是原住民舞蹈。我是週間前來，正在交誼廳用餐到一半，放下刀叉被吸引走了出去。當晚是排灣族女歌手 Nina 與洋夫婿吉他手 John 的婦唱夫隨，我很喜歡這場演出，不管是表演者或現場氛圍，盡可能的純淨與原始，但又不失質感，山谷夜涼，提供了毯子讓大夥蓋著，圍繞啪啪柴火欣賞純淨又具能量的嗓音，更貼心是一旁還準備柴燒薑茶，甜暖好喝。再晚些，面向峽谷的露天泳池旁上演星光電影院，吸引許多觀眾前來。但我選擇換上泳褲，浸泡在泳池旁的三池 Jacuzzi ，雖非溫泉，但爽度完全不減。太魯閣晶英，讓我夜裡覺得好忙，卻又好放鬆…

▲感謝這對音樂佳人讓我擁有很棒的峽谷之夜

▲星光電影院，座無虛席

拍攝小故事：拍攝原住民演唱，現場最主要光源是廣場中央那盆火，整體照明度是低的，所以我將 Canon 5D4 換上大光圈的鏡頭來拍攝，不得不說 Zeiss Milvus 1.4/50 這顆鏡頭表現確實很好，不論是銳利度或溫度，絕大部分的照片直出就已完全到位

▲篝火、峽谷、天籟，這一刻的感動，用相機記錄下來

鼻／中式雅風客房，精油薰香滿室芬芳

太魯閣晶英共有 160 間客房，分為行館樓層與休閒客房樓層，最小 12 坪起跳。這回入住行館樓層的文山套房，是當初把兩間客房打通成 21 坪大的寬敞，採雅致的中國風設計，大量原木傢俱搭配米色地毯，很雅緻。若想坐擁峽谷景觀，可選天祥套房，房間規格與文山套房一樣，但景不同、自然價格也往上跳一級。

▲中式雅風配上木質傢俱，文山套房深得我心

▲面對峽谷景觀的天祥套房

文山套房深得我心，許多設計與物品放置都有從使用習慣著眼，小從浴缸旁腳踏墊的擺放方向到房間電源開關。冰箱裡的飲料都是免費，驚喜是還冰了提提研面膜讓房客來此吸取日月精華時也能保養一下。此外還悉心準備三款風味零食，晚上還有開床服務並提供小點心。若跟我一樣住在行館樓層，可使用取名為交誼廳的行政酒廊，這裡全天候提供多款飲品，下午三點會有輕食午茶小點，傍晚五點則有紅白酒暢飲，是一相當舒服的空間。

▲酒店前身為兩蔣招待所，飯店在一些小地方如右下角很具時代氛圍的信緘，也與這的歷史相連結

▲冰箱裡的飲料、點心，儘管享用

▲交誼廳的下午茶，相當精緻

套房的衛浴採乾濕分離，對稱的雙洗手槽，浴缸擺設其中，是一相當出色的浴室空間，除了提供浴鹽、防水小枕能泡個舒服的澡，還提供一薰香精油燭台，連嗅覺都體貼的照顧到了，這份質感在台灣確實較為少見。

▲很棒的浴室空間，右上角的精油薰香、右下角的沐浴鹽，可讓客人有個完美的沐浴時光！此外還提供攜行袋方便把香皂帶回去

▲房間的大陽台，可悠哉的賞景聊天，不過這區域是酒店內少數我覺得可以再強化提升的地方

舌／主廚餐桌與 16 族小米酒特調，創新的在地風味

頂級住宿不能少了美食，太魯閣晶英從早餐、行政酒廊下午茶到晚上的主廚餐桌，一再驚艷我的味蕾。入住行館樓層的客人，可選擇到自助餐廳或清幽的交誼廳享用套餐式早點，我選擇後者。套餐有中西式可選，雖然西式麵包相當好吃，但若只能擇一，我個人還是推薦中式。其中光是前菜的鹹豆漿，就好精彩！在廚師的帶領下，依序加入醋、鵪鶉蛋、蔥花等佐料，食材間產生的化學變化，讓我驚嘆。主餐的九宮格稀飯沒讓我失望，加了紅藜的清粥，多了健康但保持住稀飯的黏稠，九宮格配菜賞心悅目，光肉鬆就足以讓我嗑完稀飯。

▲一步一步，完成鹹豆漿

▲九宮格中式早餐，豐盛味美！

晚餐在交誼廳享用的主廚餐桌，以在地食材但又玩出美味的新花樣，讓我留下非常深刻的印象！其中「牛肝菌菇絲瓜湯」，主廚將花蓮吉安大黃瓜刨絲搭配香菇乾放入碗中，將選用壽豐黃金蜆、絲瓜以及牛肝箘熬煮成的高湯，採桌邊服務倒入碗中，一旁的酥炸薑絲視個人口味放入，鮮甜湯頭加上了薑，在微寒春夜暖了胃，等等，這湯喝起來怎有些熟悉？原來，是絲瓜蛤蠣湯給主廚的靈感，但讓人佩服的是，不僅多了口感層次、結合在地故事，更是把用餐體驗提升到另一境界！同樣結合在地的創意概念，也把很有原住民風味的馬告與鮭魚慕斯搭配，而主餐爐烤菲力牛排，使用酥炸刺莧增加香氣與口感，同時選用在地小農的蔬菜做配菜，甜點部分，更是把飯店香草花園種植的萬壽菊剁碎加入麵糊，以高溫油炸成口感酥脆的吉拿棒，沾的可可醬甚至還用了小米酒來提味。

▲很具創意的牛肝菌菇絲瓜湯，相當鮮甜好喝

▲主廚餐桌，十分用心，推薦

▲以甜點吉拿棒作為晚餐的美好收尾

小米酒只用來提味不夠過癮嗎？推薦稍晚可點一組「部落巡禮16族」，使用原住民視為招待貴賓的珍品小米酒為基底，依據各族文化、服裝、所在的地理景觀還有甚至是族人性格，分別運用紹興酒、香片、刺蔥、梅子、八角等各地特色食材來調配出繽紛有趣的飲品！特別打造了台灣造型的木座，將特色各異的 15 杯多彩調酒依據地理分佈來進行放置，讓我拍案大笑的是，第 16 杯是代表台灣唯一的海洋民族：蘭嶼的達悟族，另外被放在蘭嶼造型的木作上。這杯調酒是以藍色象徵大海，裏頭還有海藻點綴，並加了啤酒的細緻泡沫來呈現浪花意象。一邊搭配圖文並茂的介紹單，一邊品嚐，透過品飲來認識台灣各族部落，這個夜微醺的好開心。

▲喜歡哪杯，趕緊下好離手！

▲結合文化、趣味性與餐飲美學，是各方面都很到位的特調飲品

身／米其林三星景點散步可達

太魯閣國家公園，曾在 2011 年公布的米其林綠色指南中被三顆星推薦，若說這家酒店是被米其林景點包圍，也不為過。附近規劃了許多風景不同的步道，這回我走的是白楊步道。從飯店步行約15分鐘或開車 4 分鐘，就可抵達步道入口，飯店曉得我們要去水簾洞，相當貼心的還提供了輕便雨衣和飲水。白楊步道來回約 4 公里，慢慢散步兩小時可完成，難度不高、沿途風景優美，特別是在終點拍攝到水簾洞奇景，讓我大呼過癮。

▲水簾洞，美麗的人為意外景點，記得帶雨衣前來

▲白楊步道的吊橋，太魯閣不愧是最具代表性的台灣景點之一，深受老外遊客歡迎

▲大理石橫躺河床上，是別處沒有的溪流風景

要退房時，接過住行館樓層客人都會拿到的在地伴手禮：蜜香紅茶（或小米酒），驚喜同時也很窩心，心中想著，這樣的度假酒店，下回，一定要住上兩晚才行。

▲行館樓層客人的伴手禮

/ Info. /

太魯閣晶英酒店

官網 | 臉書

地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號

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行館主廚餐桌：每人每套 NT 2,000+10%（住房含中西式晚餐可加價升級主廚餐桌每人NT1,120+10%）

部落巡禮16族：飯店旅客可於晚間在行館交誼廳點用部落巡禮16族特調，每組 NT$ 1,600元

▲ 離開太魯閣前，沒忘在這在牌坊拍張到此一遊照

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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