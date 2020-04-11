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一起健身、研究新食譜取代小吵架！「5個方法」讓情侶保持良好關係

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編輯／Duke

因新冠肺炎（COVID-19）於全球大流行，各國政府搬出旅行禁止令、封城等措施防止人們出門，如此一來，居住一起的伴侶與分隔兩地的情侶，就會因相處時間增加或是變少，有了更多的磨擦，所以為了避免上述情況發生，以下5個在新冠肺炎期間保持良好關係的方法學起來，不僅能增進伴侶間的默契，更能手牽手走到老。

▲保持良好關係的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

▲5個在新冠肺炎期間保持良好關係的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

1.尊重彼此想法

每個獨立個體都有自身的想法，尊重彼此便是能長久走下去的關鍵之一，並且理解伴侶的想法，不僅讓彼此有更多的空間，還能吸收新的觀點，何樂而不為呢？

▲保持良好關係的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

▲尊重彼此想法才能長遠走下去。（圖／翻攝自Unsplash）

2.嘗試新事物

培養新的興趣或是做以前沒嘗試的事物。例如遊玩最新的遊戲、一起健身，甚至是研究新食譜，都是可以增進伴侶默契的好方法。

▲保持良好關係的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

▲嘗試新事物增進雙方的默契。（圖／翻攝自Unsplash）

3.談論未來計畫

面對新冠肺炎帶來的生活壓力，也不能放棄未來的規劃。現在既然不能出門，不論是生育小孩、養老、結婚或是出國計畫都可以拿出來討論，因為這樣雙方也能更加清楚自己要做什麼以及對未來藍圖的憧憬如何。

▲保持良好關係的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

▲論述對未來的計畫，有助於彼此的交流。（圖／翻攝自Unsplash）

4.再忙也要花時間陪伴彼此

住在同一個屋簷下或是分隔兩地，每天都應該撥出時間陪伴對方，哪怕是半小時也好，都一定要進行對話，否則感情容易變淡掉。

▲保持良好關係的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

▲每天花點時間陪伴對方，才不會讓感情淡掉。（圖／翻攝自Unsplash）

5.確實詢問需求

伴侶間的「都可以」其實伴隨著一定的風險，因此確實詢問彼此想要什麼才能獲得解決，例如「我想要吃加辣的什錦炒飯」優於「我想要吃料多又辣的東西」，所以雙方往後相處時，記得具體說明想要什麼喔！

▲保持良好關係的方法。（圖／翻攝自Unsplash）

▲不要都可以，一定要確實詢問需求。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 旅行禁止令, 封城, 伴侶, 情侶, 保持良好關係, 尊重, 新事物, 未來計畫, 陪伴彼此, 詢問需求
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