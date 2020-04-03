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《梨泰院Class》金多美墨鏡造型霸氣外露　與朴敘俊情侶款是這支

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自《梨泰院Class》、品牌提供

繼先前的大熱韓劇《愛的迫降》風光完結後，《梨泰院Class》也於日前迎來終章，南韓眼鏡品牌GENTLE MONSTER是許多南韓明星愛用品牌，包括因《梨泰院Class》爆紅的女星金多美、男主角朴敘俊還有女二權娜拉，也都接連戴上GENTLE MONSTER墨鏡，相較先前孫藝珍爆紅款式，金多美的墨鏡造型更是霸氣外露！

由漫畫改編的《梨泰院Class》，甫一推出就因演員幾乎百分之百還原的漫畫風造型而吸引觀眾目光，播出後，飾演女主角趙以瑞的金多美，扮演擁有數十萬追蹤人數的天才網紅，霸氣、強勢又聰明絕頂的個性深受大家喜愛，在劇中不論是「布丁頭」髮型、妝容還是服裝都成為網友討論話題，臉上戴的墨鏡當然更不例外。

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

＃LANG 01／LANG 01（K），NT＄7,950

角色們在劇中不乏許多墨鏡造型，而金多美甚至直接和權娜拉撞墨鏡！不過其實飾演朴世路的朴敘俊也有戴上同款。

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

▲金多美與權娜拉配戴的是LANG 01。

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

▲而上圖中朴敘俊戴的也是同款，不過鏡片是淡綠色的LANG 01（K）。

＃BLING 02 BR，NT＄8,310

趙以瑞（金多美飾）鼓勵變性人身分的同伴：「我是石頭，也是鑽石！」激昂地朗詩，配戴BLING 02 BR墨鏡，立刻帶動觀眾熱血沸騰。方框的大鏡片款式一戴上就氣勢十足，棕色鏡片則能加入一些休閒感，比起黑色較能透出眼睛的輪廓。

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

＃SOLO 01，NT＄7,950

劇中身為第一飲食集團室長的吳秀娥（權娜拉飾演），同時也是男主角朴世路的初戀，戴上SOLO 01墨鏡，氣場會瞬間暴漲。同樣也是大鏡片款式，對於臉非常小的韓星來說，幾乎可以遮住大半個臉頰，修飾效果非常好。

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

▲梨泰院墨鏡。（圖／品牌提供）

►《愛的迫降》孫藝珍墨鏡登熱搜　女神同款來自GENTLE MONSTER

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關鍵字：

金多美, 趙以瑞, 朴世路, 朴敘俊, 權娜拉, 墨鏡, 同款, GENTLE MONSTER
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